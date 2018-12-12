«Небраска» и «Невада»: куда поставил почти 2,5 тыс. тонн проката ММК им.Ильича

Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича (Мариуполь) поставил металлопрокат для корпусов двух танкеров, которые строятся в Херсоне и Николаеве. Об этом говорится в сообщении группы «Метинвест» в facebook.

««Небраска» и «Невада» находятся на юге Украины. Два огромных танкера, названные в честь американских штатов, сейчас строят в Херсоне и Николаеве на Smart Maritime Group по заказу голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V.», — говорится в сообщении группы.

«Невада» строится в Херсоне, а «Небраска» — в Николаеве.

В «Метинвесте» уточняют, что длина каждого танкера 110 метров. А один корпус весит 1200 тонн. Строительство займет примерно год. «Сталь для корабелов произвели на ММКИ. Суда будут перевозить нефть и химические продукты по водным маршрутам Европы» — отмечают в «Метинвесте».

В начале ноября Smart Maritime Group сообщала, что на Херсонской верфи компании полностью сформирована цилиндрическая часть корпуса танкера-химовоза.

«Специалисты верфи приступили к окраске балластных танков, располагающихся в этой части корпуса. Активно ведется работа по формированию кормовых и носовых секций», — говорили в компании.

По словам заместителя главного строителя верфи Василия Филипьева, к концу ноября работа по секциям должна была завершиться, на стапель поданы все конструкции, необходимые для того, чтобы замкнуть контур корпуса судна.

Напомним, что в марте 2017 года «Метинвест» и Smart Maritime Group сообщили о запуске сервиса по переработке листового проката на на мощностях херсонской и николаевской верфей SMG.

А в 2016 году группа «Нибулон» анонсировала создание в Николаеве сервисного металлоцентра, специализирующегося на подготовке плоского проката для нужд судостроительного подразделения компании.

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