Сколько труб поставил газодобывающим компаниям завод из Сум

В ДП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» (Сумы) рассказали о сотрудничестве с газодобывающей отраслью Украины.

По словам первого заместителя директора предприятия Евгения Мягкова, которого цитирует сайт Торгово-промышленной палаты Украины, в 2017 году предприятие отправило в адрес «Укргазовидобування» 739 единиц своей продукции на 53736,7 тыс. грн. (с учетом НДС). Непосредственными потребителями были, в частности, филиалы «Укрбургаз» и «УГВ-Сервис».

«Благодаря реализации указанных проектов национальным производителем было начислено налога на добавленную стоимость 8956 тысяч гривен, в государственный бюджет перечислено 2686,2 тысячи гривен, местные работники получили 5525 тысяч гривен. Это весомый вклад в развитие отечественного производства, социально-экономическое развитие Сумщины. Ведь предприятие в своей деятельности использует на 95% местные материалы, комплектующие и услуги, создает новые рабочие места», — цитируется Евгений Мягков.

Дочернее предприятие «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» построено в 1988 году и представляет собой уникальное специализированное предприятие, применяющее высокотехнологическое оборудование с замкнутым циклом производства: от выплавки стали до выпуска готовой продукции.

С момента своего создания завод занимается изготовлением утяжеленных бурильных и ведущих труб для проведения бурильных работ по добыче нефти и газа, а также при геологоразведочном бурении во всех климатических зонах.

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