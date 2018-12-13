Какой украинской компании АМКР поставит 1 тыс. тонн катанки

Катанка, произведенная на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР), заменит импортную при производстве каркасов для тормозных систем «Укрзализныци». «Она стала альтернативой поставкам китайской металлопродукции, которая ранее использовалась при изготовлении колодок для тормозных систем локомотивов и грузовых вагонов «Укрзализныци»», — говорится в сообщении АМКР.

Компания сообщает, что в октябре отправила первую партию своей металлопродукции в объеме 20 тонн ООО «Белоцерковский завод «Трибо» (Киевская обл.), который является единственным производителем колодок для тормозных систем в Украине. Для их производства завод уже начал использовать катанку (марка стали SAE1008), выпускаемую АМКР. Эта металлопродукция предприятия легирована бором, что позволяет улучшить макроструктуру катанки и равномерно распределить ее механические свойства по всей длине.

Общий объем поставок стальной катанки производства ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» составит до 1000 тонн ежегодно.

«Тормозная колодка – это важное изделие, к которому предъявляются повышенные эксплуатационные требования. Со своей стороны, мы проверили качество исходной катанки на соответствие заявленным требованиям в своей лаборатории, сформировали металлические каркасы тормозных колодок, выполнили их испытание на нашем сертифицированном испытательном стенде. Колодка успешно прошла все необходимые испытания и передана для эксплуатации. Теперь в результате нашей совместной работы грузовые железнодорожные составы «Укрзализници» будут производить торможение колодкой, каркас которой изготовлен из катанки ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»», — цитируется в сообщении Олег Савчук, генеральный директор ООО «Белоцерковский завод «Трибо».

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