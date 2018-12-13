Сколько хопперов-зерновозов произвели на Крюковском ВСЗ

На ПАО «Крюковский ВСЗ» (Кременчг) 7 декабря 2018 года собран десятитысячной вагон-хоппер для перевозки зерна. А в 2018 году планируется построить более 1700 зерновозов. Об этом говорится в сообщении предприятия.

Первый опытный вагон-зерновоз модели 19-7016 был создан в 2004 году. Он имел увеличенный до 108 куб. метров объем кузова, грузоподъемность 70,2 тонны. Сейчас на потоке корпуса грузового вагоностроения модель 19-7053-02. Объем его кузова увеличен до 116 куб. метров, грузоподъемность — 70,5 тонны.

Это модель длиной по осям автосцепок 14720 мм, которая имеет конструкционную скорость 120 км/ч и срок службы 30 лет. Форма конструкции его кузова не содержит каркасных элементов, то есть номенклатура узлов и деталей уменьшилась. «Значительно уменьшилась и коррозия кузова благодаря плавному переходу боковых стен в крышу, гладкая внутренняя поверхность обеспечивает быструю гравитационную разгрузку», — говорится в сообщении.

В пресс-службе предприятия отмечают, что крюковские вагоностроители первыми преодолели определенный консерватизм в грузовом вагоностроении и отдали предпочтение конструкциям каплевидной формы, отказались от использования классической хребтовой балки. И получили высокие прочностные, ходовые, тормозные и эксплуатационные характеристики.

В 2004 году первым покупателем 60 новых вагонов стали не зернотрейдеры, а пивоваренная компания, которая использовала их для перевозки солода. «А затем были четыре года затишья, когда зерновозы-хопперы мы не делали вообще. Начиная с 2009-го начали изготавливать и поставлять их в достаточно большом количестве. Больше всего реализовано в 2010 году — 2086 штук», — напоминают в КВСЗ.

По данным управления производством предприятия, ожидается, что в текущем году будет изготовлено 1727 зерновозов. В частности, в декабре на заводе планируется собрать 180 таких вагонов.

В сообщении также отмечается, что в текущем году коллектив предприятия увеличился на 160 рабочих, в том числе 105 сварщиков.

Основными заказчиками вагонов-зерновозов стали частные компании (операторские компании, промышленные предприятия, компании агропромышленного комплекса) стран СНГ, Балтии, Украины.

Конструкторы проектно-конструкторского управления КВСЗ работают над созданием двух новых моделей вагонов-зерновозов (19-7053-03 и 19-7053-04) с объемом кузова 124 куб. метра. Они оснащены тележками моделей 18-7055 и 18-7033 с нагрузкой на ось соответственно 23,5 и 25 тонн, разработанными и изготовленными на КВСЗ. Сейчас новые зерновозы проходят испытания.

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» – один из крупнейших производителей транспортных средств в Украине. Основная специализация – производство рельсового подвижного состава.

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