Кто будет руководить трейдером УГМК в 2019 году

12 декабря 2018 года общее собрание акционеров АО «Украинская горно-металлургическая компания» (Киев) приняли решение о назначении генерального директора, который будет руководить компанией ближайший год. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«Прекращены полномочия генерального директора Собчука Валентина Владимировича с 18 декабря 2018 года по решению общего собрания акционеров в связи с приближением срока окончания срока полномочий на должности», — говорится в сообщении УГМК.

При этом Валентина Собчука назначили на эту должность руководителя компании с 19 декабря 2018 года сроком на 1 год.

Напомним, что Валентин Собчук возглавил УГМК 11 декабря 2015 года. Он пришел в УГМК в 2012 г. на позицию руководителя департамента информационных технологий. До прихода в УГМК возглавлял компанию ООО «Торговая группа «Захидсталь». Получил образование в Волынском государственном университете имени Леси Украинки и Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата физико-математических наук.

Общее собрание акционеров также одобрило значительные сделки на покупку металлопроката. Общая сумма сделок 5,3 млрд грн.

Ранее сообщалось, что общее собрание акционеров должно рассмотреть план сокращения филиальной сети.

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