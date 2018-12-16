Сколько металлопродукции перевезли по Днепру за 11 мес. 2018 года

За 11 мес. 2018 года по реке Днепр перевезено 1203 тыс. тонн металлопродукции. Это на 5,9% больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ЦТС со ссылкой на оперативные данные Администрации морских портов Украины.

Всего в январе-ноябре 2018 года по реке Днепр было перевезено 9028,1 тыс. тонн грузов (+19% год к году). В сообщении отмечается, что практически прекратились перевозки контейнеров. Если в прошлом году транспортировали 1712 контейнеров, то в 2018 г. всего 35.

Возросло количество судопроходов и объемы основных видов грузов, перевозимых по реке Днепр. Количество рейсов за январь-ноябрь 2018 года составило 15629, что на 1324 (или на 8,5%) больше.

Наиболее популярным речным грузом традиционно остаются стройматериалы — 5157 тыс. тонн (+ 22%). Зерновых перевезли 2599 тыс. тонн (+ 8,4 %), нефтепродуктов — 69 тыс. тонн (+36%).

В ноябре генеральный директор металлургического комбината «Запорожсталь» Ростислав Шурма сообщал, что запорожский меткомбинат отправляет на экспорт по реке Днепр около 800 тыс. тонн металлопроката из общего объема 3 млн тонн.

«Хотели бы возить 100% нашей продукции по реке. Но есть ряд ограничений — это наличие флота и судоходность Днепра», — сетовал тогда Шурма.

Отметим, что в статистике АМПУ в разделе металлопродукция может учитываться не только готовый прокат, но другая продукция (ферросплавы, лом черных металлов и т.д.).

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