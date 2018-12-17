Сколько вагонов и локомотивов хочет купить Укрзализныця в 2019 году

В 2019 году ЧАО «Укрзализныця» (УЗ) планирует закупить 106 пассажирских вагонов, 3650 грузовых полувагонов и 15 тепловозов. Также запланированы инвестиции в ремонт подвижного и тягового состава. Об этом сообщает УЗ со ссылкой на проект финансового плана компании на 2019 год.

Проектом финансового плана на 2019 капитальные инвестиции запланированы в сумме 24,5 млрд грн. «Эти средства Укрзализныця планирует направить на приобретение нового, модернизацию и капитальный ремонт имеющегося парка железнодорожного подвижного состава», — говорится в сообщении.

В частности, планируется приобрести 15 грузовых тепловозов производства компании General Еlectric, 46 пассажирских вагонов за собственные средства и 60 — за бюджетные средства. Стоит отметить, что в последние годы из Государственного бюджета не выделялись средства на закупку пассажирских вагонов. Компания также намерена изготовить на собственных предприятиях 1500 грузовых полувагонов и закупить 2150 полувагонов у сторонних вагоностроительных заводов.

Кроме того, УЗ планирует модернизировать более 7 тыс. грузовых вагонов, 78 пассажирских вагонов и 83 локомотива.

Однако эта инвестиционная программа, по словам и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгения Кравцова, может быть реализована только в случае изменений тарифной политики Укрзализныци. «Как минимум в следующем году это — индексация тарифа и его привязка к индексу цен товаропроизводителей, а также частичное сближение классов грузов вместе с унификацией порожнего пробега», — отметил Евгений Кравцов.

Документ предварительно уже одобрен Наблюдательным советом компании и передан в министерства, говорится в собщении УЗ.

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