Как изменится потребление металлопроката в Украине в 2019 году — прогноз

В 2019 году потребление металлопроката в Украине незначительно увеличится. Об этом говорится в исследовании информационно-аналитического центра «ГМК Центр», которое было презентовано в Киеве 14 декабря 2018 года.

Рост внутреннего рынка в 2019 году составит не более 3%, ожидают в «ГМК Центр». «НБУ сдерживает инфляцию, держит высокие процентные ставки. Это тормозит отрасль строительства, которая является основным потребителем стали в Украине. Без реализации специальных государственных программ, внутренний рынок вырастет максимум на 3%», – поясняют аналитики “ГМК-Центра”.

По их оценкам 80% внутренней реализации приходится на строительство. А вот в мире строительство и инфраструктура потребляют только 47% стали.

Эксперты «ГМК-Центр» также прогнозируют, что в 2019 год производства стали в Украине увеличится на 3,5-4,5%. «Ожидаем, что в следующем году выплавка стали в нашей стране вырастет до 22,0-22,3 млн тонн. Это значит, что несмотря на все сложности, украинская металлургия развивается и успешно противостоит глобальным вызовам», – подчеркнул директор «ГМК-Центра» Станислав Зинченко.

При этом, по его словам, в следующем году мировые цены на металлургическую продукцию могут снизиться на 10% по сравнению с этим годом.

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