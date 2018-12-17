Кто поставит на Южный ГОК 2000 тонн металлоконструкций

На Южном ГОКе (Кривой Рог) смонтировано 150 из 2000 тонн металлоконструкций сгустителя, который будет использоваться в технологическом процессе комбината. Об этом говорится в сообщении поставщика металлоконструкций — Смарт Мэритайм Груп (СМГ).

Сгуститель проекта компании Engineereing Dobersek GMBH (Германия) представляет собой три чана диаметром 62 м и высотой 10,9 м каждый. «Общий вес металлоконструкций для их монтажа превысит 2 тыс. тонн. Металлоконструкции изготовила Николаевская верфь Смарт Мэритайм Групп», — уточняют в СМГ.

Для сборки чанов сгустителя на ЮГОКе СМГ привлекла подрядчика — криворожскую компанию «Инвариант». Согласно графику выполнения работ, монтаж первого чана сгустителя на ЮГОК будет завершен во второй половине января 2019 года.

В СМГ напоминают, что контракт стоимостью 175 млн. грн. СМГ и ЮГОК подписали в феврале 2018 года.

Смарт Мэритайм Груп (СМГ) — крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую. В зходит в состав Смарт Холдинг бизнесмена и народного депутата Украины Вадима Новинского.

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