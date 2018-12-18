В 2018 году Лемтранс закупил более 300 полувагонов

Компания «Лемтранс» увеличивает парк подвижного состава на 110 новых полувагонов, которые произведены на одном из украинских предприятий.

Вагоны приобретаются по договору финансового лизинга у АО КБ «ПриватБанк» сроком на 5 лет. Общая сумма сделки — более 130 млн грн., говорится в сообщении «Лемтранса».

«Данный проект поможет компании в решении задач по повышению эффективности своего подвижного состава и обеспечению потребностей наших клиентов, с которыми заключены SLА-договора», — цитируется в сообщении генеральный директор компании «Лемтранс» Владимир Мезенцев. Основными клиентами компании являются предприятия горно-металлургического комплекса Украины и энергетики — «АрселорМиттал Кривой Рог», группа «Метинвест» и ДТЭК.

Основным поставщиком вагонов для «Лемтранса» ранее традиционно был «Попаснянский вагоноремонтный завод» (Луганская обл.).

В целом в 2018 году компания увеличила парк подвижного состава на 327 единиц.

Парк «Лемтранса» превышает 21 тыс. вагонов, из которых около 2,5 тыс. заблокированы на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, «Лемтранс» в январе-июне 2018 года перевезла 25,87 млн тонн грузов различной номенклатуры, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

ООО «Лемтранс» — крупнейший частный оператор железнодорожного подвижного состава Украины. Основными направлениями деятельности компании являются: организация перевозок собственным подвижным составом, оказание транспортно-экспедиторских услуг, информационное сопровождение движения грузов, а также ремонт подвижного состава. 100% уставного капитала компании «Лемтранс» принадлежит Группе СКМ.

АО КБ “ПриватБанк” — крупнейший украинский банк и лидер розничного банковского рынка, обслуживает более 15 млн индивидуальных и 375 тыс. корпоративных клиентов.

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