Кто займется продажами на Днепровском МЗ

На «Днепровском металлургическом заводе» (ДМЗ, Днепр) появилась должность директора по продажам. «На нее назначен Руслан Мажинский, менеджер с большим опытом построения эффективных систем продаж, эксперт в сфере анализа рынков и маркетинговых исследований», — ответили в пресс-службе ДМЗ на запрос readmetal.com.

В ДМЗ уточняют, что Руслан Мажинский — кандидат экономических наук, защитил диссертацию на тему «Управление маркетинговым потенциалом предприятия в условиях рыночных отношений». С 2005 года работает в сбытовых структурах горно-металлургических корпораций Украины.

По данным readmetal.com новый топ-менеджер ДМЗ ранее работал в группе «Метинвест», а до этого занимал должность директора по маркетингу и продажам металлоторговой компании УГМК.

«Руслан будет работать в команде коммерческого директора Дениса Фролова. Задача нового менеджера – модернизация сбытовой функции с целью увеличения объемов продаж ДМЗ», — пояснили в пресс-службе предприятия.

Также вчера стало известно, что группа DCH Александра Ярославского переназначила генеральным директором Днепровского МЗ Геннадия Бергемана сроком на один год до 31 декабря 2019 года.

Группа DCH 1 марта 2018 года подписала договор о покупке у Evraz Днепровского метзавода. Завод специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. К предприятию в 2011 году был присоединен коксохимический завод «Днепрококс».

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