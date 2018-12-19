Какой металлопрокат импортировали в Украину за 11 мес. 2018 года

За 11 мес. 2018 года импорт металлопроката в Украину увеличился более чем на 10%. Об этом говорится в сообщении ГП «Держзовнишинформ» (ДЗИ).

«Импорт металлопроката в Украину по итогам 11 месяцев 2018 вырос на 10,3% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года и составил 1255,1 тыс. тонн», — отмечается в сообщении предприятия. По данным экспертов ДЗИ, в денежном выражении импорт проката составил чуть более USD 1 млрд, что на 19,6% больше год к году.

Рост объемов импорта проката произошло за счет увеличения поставок в Украину сортового проката на 30,5% до 506,6 тыс. тонн на сумму USD 332 млн (+46,1%). Импорт плоского проката уменьшился до 277,5 тыс. тонн (-7,7% год к году), а импорт плоского проката с покрытием вырос на 4,9% до 471 тыс. тонн. «Как уже было отмечено, расходы на импорт проката составили чуть более 1 миллиарда долларов США, из которых 42,6% — плоский прокат с покрытием, 32,9% — сортовой прокат, 24,5% — плоский прокат», — уточняют в ДЗИ.

Что касается экспорта, то в ноябре-2018 экспортирован наименьший объем металлургической продукции с начала текущего года — 1321,1 тыс. тонн, что на 3,9% меньше показателя предыдущего месяца. Экспорт сырьевых материалов для металлургии (товары из 72 группы классификации ТН ВЭД) в ноябре текущего года составил 396,2 тыс. тонн, что на 22,7% больше показателя октября, экспорт полуфабрикатов — 426,1 тыс. тонн (минус 4,4% к октябрю), экспорт проката — 498,8 тыс. тонн (минус 17,6% к октябрю). Объем экспорта проката в ноябре самый низкими с начала года, а полуфабрикатов — один из самых низких (меньше было экспортировано только в августе — 421,9 тыс. тонн). Такой результат обусловлен уменьшением в ноябре по сравнению с октябрем, как плоского проката — на 21,3% до 294,8 тыс. тонн (самый низкий показатель с начала года), так и сортового проката — на 15,6% до 177 3 тыс. тонн (меньше было только в июне).

Экспорт металлургической продукции по итогам 11 месяцев текущего года увеличился на 2,7% год к году до 17,09 млн тонн. Но в ДЗИ обращают внимание, что такой результат в значительной степени обусловлен ростом экспорта чугуна — продукции с меньшей добавленной стоимостью чем готовый прокат или полуфабрикаты. В рассматриваемом периоде экспорт чугуна вырос на 35% до 2831,9 тыс. тонн, а поступления от экспорта составили USD 992,7 млн, что на 50,6%. Основные рынки сбыта украинского чугуна — США, Италия и Турция. «В ноябре было экспортировано 322,7 тыс. тонн чугуна на сумму USD 112,7 млн, что является одним из лучших показателей с начала года, как по объему экспорта, так и по валютной выручке», — отмечается в сообщении ДЗИ.

Экспорт ферросплавов в январе-ноябре сократился на 3,2% до 823,5 тыс. тонн по сравнению с АППГ, а экспорт металлолома уменьшился на 28,6% до 320,1 тыс. тонн. Поступления от экспорта ферросплавов в рассматриваемом периоде составили USD 899,9 млн (-11,4%), от экспорта металлолома – USD 103,6 млн (-5,9%). В сентябре-ноябре объемы экспорта лома составляли 3,86-8,27 тыс. тонн в месяц, для сравнения, в апреле (до введения вывозной пошлины на металлолом в размере 42 EUR / т) было экспортировано 76,33 тыс. тонн лома на сумму USD 24,87 млн. Несмотря на неудачные сентябрь-октябрь, объемы экспорта сырьевых материалов по итогам 11 месяцев текущего года выросли на 16,9% по сравнению с АППГ и составили 3,98 млн тонн. Поступления от экспорта сырьевых материалов составили почти два миллиарда долларов США (+11,8%).

Показатели экспорта металлургических полуфабрикатов также выросли: по итогам 11 месяцев текущего года экспорт полуфабрикатов составил 5866,2 тыс. тонн (+2,8%). В денежном выражении рост объемов экспорта полуфабрикатов был более значительным — +23,8%. Объемы экспорта готового проката уменьшились до 7242,6 тыс. тонн (-3,7%), но из-за общего роста цен на мировом рынке в сегменте готового проката поступления от экспорта проката выросли, несмотря на уменьшение объемов экспорта. В денежном выражении экспорт проката в январе-ноябре составил USD 4286 млн (+15,3%). Если экспорт плоского проката и плоского проката с покрытием в рассматриваемом периоде выросли, то уменьшение объемов экспорта сортового проката на 11,4% до 2,52 млн тонн обусловило общее снижение показателя экспорта проката.

В указанном периоде украинскими предприятиями было экспортировано 611,4 тыс. тонн стальных труб (68,9% — бесшовные трубы, 31,1% — сварные трубы), что на 6,7% больше. Поступления от экспорта труб составили USD 681,5 млн (81,4% — бесшовные трубы, 18,6% — сварные трубы) — это на 33,4% больше показателя прошлого года. В ноябре было экспортировано 50,4 тыс. тонн стальных труб, что на 18,5% меньше показателя октября и является одним из самых низких месячных показателей с начала года. К снижению объемов экспорта труб, привело в первую очередь, уменьшение в ноябре экспорта бесшовных труб — 32,9 тыс. тонн (минус 20,8% к показателю октября). Меньше труб из Украины экспортировали только в феврале и марте текущего года.

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