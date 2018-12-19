Жеваго рассказал когда построит завод «Ворскла Сталь»

Строительство металлургического завода «Ворскла сталь», в котором запланировано использование технологии прямого восстановления железа, отложено на 10 лет. И может начаться, когда природный газ в Украине подешевеет до USD300 за 1 тыс. куб. метров. Об этом сообщил украинский бизнесмен Константин Жеваго, владелец швейцарской компании Vorskla Steel AG, основной акционер группы Ferrexpo.

«Когда мы работали над проектом «Ворскла Сталь», то газ не стоил $450 за тысячу кубов, сейчас он ориентировочно стоит $300. И мы имели все заверения со стороны правительства, что газ будет иметь конкурентную стоимость, как минимум, не больше, чем цена на него в США, а в среднем — на уровне цен на месторождениях в мире», — сказал Константин Жеваго на пресс-конференции в Кременчуге.

По его словам, Полтавская и Харьковская области являются достаточно богатыми нефтегазоносными регионами. Однако инвестиций в нефтегазовую отрасль Украины недостаточно. В тоже время бизнесмен указал как пример ситуацию в США, где инвестированы колоссальные средства и производится сегодня сланцевый газ, который стоит $100 за 1 тыс. куб. м.

Из-за такой разницы в ценах, он не видит перспектив для работы завода: «Продукцию с нашего предприятия нельзя будет нигде продать, так как она будет неконкурентоспособной, она будет убыточной».

«Да, сегодня перенесли строительство на 10 лет», — констатировал бизнесмен, но при этом он не планирует польностью закрывать проект.

«Ворскла Сталь» каждый год платит миллионы гривен налога на землю. То есть «Ворскла Сталь» сегодня ничего не производит, но уплачивает налог на землю, так как понимает перспективу», — подчеркнул бизнесмен, добавив, что это произойдет, когда газ будет не по USD300/ 1 тыс. куб. м, а по USD100/ 1 тыс. куб. м.

Компания Vorskla Steel AG (Швейцария, зарегистрирована в 2004 году) реализует проект строительства электрометаллургического завода прямого восстановления железа возле города Горишние Плавни (Полтавская область). Площадка расположена недалеко от Полтавского горно-обогатительным комбината (ПГОК).

Планируемая мощность завода — 3 млн тонн стали в год. Прямые затраты в рамках проекта с начала реализации составили около $100 млн.

Поставщиками установок прямого восстановления железа и сталелитейного оборудования определены MIDREX Technologies (США) и VAI/Siemens (Австрия).

Ранее анонсировалось, что в 2008 году будет возведен первый цех, а первая продукция будет получена в 2010 году.

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