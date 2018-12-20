У кого Ferrexpo купила 200 полувагонов

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг Полтавская обл.) поставит 200 грузовых полувагонов в Еристовскому горно-обогатительному комбинату (ГОК), который входит состав компании Ferrexpo. Контракт на поставку техники был подписан в октябре 2018 года, а первая партия из 50 полувагонов уже передана заказчику 17 декабря, сообщают в КВСЗ.

Еще 50 вагонов будет поставлено в январе 2019 года, еще 100 – в феврале. «Кроме того, прорабатывается вопрос совместной организации эксплуатации парка вагонов и средств тяги», — отмечается в сообщении предприятия.

По словам председателя наблюдательного совета ПАО «КВСЗ» Владимира Приходько, вагоностроители давно работают с Ferrexpo в рамках программы сотрудничества в Полтавской области, при этом ГОКи компании с 2002 года являются крупнейшими заказчиками продукции КВСЗ в регионе.

КВСЗ также участник реконструкции и расширении Полтавского ГОКа, для которого изготавливались большое количество оснащения, металлоконструкций и оборудования.

«Сотрудничество КВСЗ и Ferrexpo – хороший пример партнерства компаний, которое обеспечивает создание рабочих мест, уплату налогов, и, как следствие, – развитие Полтавской области, Побольше бы таких примеров», — цитирует пресс-служба КВСЗ народного депутата, конечного бенефициара крупнейшего пакета акций Ferrexpo Константина Жеваго на пресс-конференции в Кременчуге.

Ранее основным поставщиком полувагонов для Ferrexpo был Стахановский ВСЗ (Луганская обл.), основным акционером которого также был Константин Жеваго. Однако сейчас предприятие находится на неконтролируемой правительством Украины части области.

Парк грузовых вагонов Ferrexpo до недавнего времени составлял 2300 единиц.

По данным информационного агентства УНИАН Крюковский ВСЗ за 11 мес. 2018 года увеличил выпуск грузовых вагонов на 90,5%, или на 1564 штук – до 3292 единиц.

Однако за этот период завод не произвел ни одного пассажирского вагона, тогда как в 2017 году за отчетный период было произведено 44 пассажирских вагона.

Ferrexpo — швейцарско-британская железорудная компания с активами в Украине, основным акционером которой является Константин Жеваго. Основные производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

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