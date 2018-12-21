Почему Украина хочет закрыть рынок для подшипников из Казахстана

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину подшипников качения роликовых радиальных с короткими цилиндрическими роликами происхождением из Республики Казахстан.

Решение комиссии от 14 декабря 2018 года о возбуждении расследования вступает в силу с момента его публикации. Оно было опубликовано вчера в газете «Урядовый курьер».

В МКМТ отмечают, что импорт в Украину указанной продукции мог осуществляться по демпинговым ценам в таких объемах и на таких условиях, которые могли нанести ущерб национальному товаропроизводителю.

Инициатором расследования выступило ЧАО «Харьковский подшипниковый завод» (ХАРП, входит в состав индустриальной группы УПЭК нардепа Анатолия Гиршфельда). По его данным, за период исследования (2015-2017 гг.) произошел рост объемов импорта в 5,5 раза, а в отношении потребления и производства – соответственно в 4,8 раза и 7,1 раза. При этом доля ХАРП в потреблении сократилась более чем в два раза.

Проведение антидемпингового расследования поручено Минэкономразвития, регистрация заинтересованных сторон осуществляется в 30-дневный срок.

Под расследование попали подшипники по коду УКТВЭД 8482 50 00 00.

По данным Госстата, за 10 месяцев 2018 года импорт подшипников по указанному коду из Казахстана составил 1,69 млн штук на $4,77 млн, тогда как экспорт в эту страну – 4,46 тыс. штук на $27,9 тыс.

В целом Украина импортировала таких подшипников за указанный период на $17,22 млн, а экспортировала – на $5,52 млн.

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