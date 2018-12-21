Кто будет руководить коростенской «Трубосталью» в 2019 году

Наблюдательный совет ЧАО «Трубный завод «Трубосталь» (Коростень, Житомирская обл.) продлил полномочия действующего генерального директора предприятия Владимира Спарыняка еще на один год.

Как сообщило предприятие в системе раскрытия информации НКЦБФР, этот вопрос был рассмотрен на заседании набсовета 20 декабря 2018 года.

При этом уточняется, что полномочия гендира пролонгированы с 1 января по 31 декабря 2019 года включительно.

Владимир Спарыняк был назначен гендиректором с 14 июня по 31 декабря 2016 года включительно, после чего его полномочия продлевались. Ранее занимал должности начальника отдела продаж в сфере национальных трейдеров службы продаж ООО «Метинвест СМЦ», директора филиала ООО «Метинвест СМЦ — Западная Украина», директора базы во Львове ООО «Метинвест СМЦ», директора базы в Николаеве ООО «Метинвест СМЦ».

ЧАО «Трубосталь» создано в 2001 году. Основная специализация – производство сварных стальных труб.

По состоянию на третий квартал 2018 года, в собственности ООО «МД Групп Днепропетровск» находится 41,3177% акций «Трубостали», ООО «МД Истейт» (которое является одним из торговых представителей «Запорожстали») — 23,7145%, ООО «Мидланд кэпитал менеджмет» – 12,732%, ООО «Дивата групп» – 12,5962%.

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