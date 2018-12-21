Что поможет увеличить потребление стального проката в Украине — CEO World Steel Dynamics

Рост потребления металлопроката в Украине должен идти за счет частных инвестиций. Об этом во время презентации информационно-аналитического центра «ГМК Центр» сказал CEO World Steel Dynamics Филипп Энглин.

Глава World Steel Dynamics таким образом прокомментировал выступление одного из докладчиков о возможностях, которые есть Украине для роста металлопотребления. Среди основных, в частности, были названы инвестиции государства в развитие инфраструктуры.

Однако, по мнению Филиппа Энглина, более эффективным способом для стимулирования потребления металлопроката в Украине является улучшение условий работы частных инвесторов. Эксперт уверен, что частные инвесторы смогут обеспечить больший спрос на металлопрокат чем инвестиции государства. При этом он отметил, что развитие инфраструктуры, безусловно, важный фактор и для роста металлопотребления, и для привлечения инвесторов.

Напомним, что в нынешнем году Украина поднялась на 71 место в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business.

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