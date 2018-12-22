Что «Укрзализныця» хочет закупать в Украине

ПАО «Укрзализныця» (УЗ) хочет расширить закупки комплектующих и деталей в Украине. «Благодаря импортозамещению запасных частей, которые использует отрасль, экономика страны в 2019 году может получить около 1,6 млрд грн. и 8 тыс. дополнительных рабочих мест», — цитируется в сообщении УЗ руководитель компании Евгений Кравцов.

По словам Кравцова «Укрзализныця» остро нуждается в замещении запчастей. Прежде всего — производства Российской Федерации. «Поэтому мы выходим с предложением к национальным производителям создать альтернативу продукции страны-агрессора. Как пример: в 2019 году компании необходимо 230 позиций таких запчастей — это 575 тыс. единиц и 1,6 млрд грн. для украинской экономики. К тому же более 8000 украинцев смогут получить работу. И сегодня мы предлагаем дать старт новой индустриализации Украины», — отметил Евгений Кравцов.

На прошлой неделе в Федерации работодателей Укрзализныця впервые представила потенциальным украинским производителям каталог с перечнем и номенклатурой требует замены. В дальнейшем он будет детализироваться и расширяться.

УЗ ведет переговоры с ProZorro.Продажи, чтобы была возможность заключать рамочные договора на 3 года. В таком случае владельцы предприятий-поставщиков будут заинтересованы инвестировать в развитие своих производственных баз и понимать объем продукции на долгосрочный период.

«Наша цель — уменьшить стоимость приобретения продукции и сделать ее доступной, ведь многие производственных баз после распада СССР осталось за границей», — отметил Кравцов.

С каталогом с перечнем и номенклатурой требует замещения, можно ознакомиться в презентации «Укрзализныци».

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