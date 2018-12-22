Производство чугуна, стали и проката в Украине за 11 мес. 2018 года

По уточненным в ходе балансового совещания в ОП «Укрметаллургпром» данным, в ноябре 2018 года металлургические предприятия Украины произвели:

– чугуна – 1,64 млн тонн (92% относительно октября 2018 г.);

– стали – 1,66 млн тонн (93%);

– проката – 1,48 млн тонн (97%).

Снижение уровня производства в ноябре 2018 г. по сравнению с октябрем 2018 г. обусловлено, в первую очередь, проведением капитальных и планово-предупредительных ремонтов основных металлургических агрегатов на ряде предприятий.

За 11 месяцев 2018 года произведено:

– железорудного концентрата – 55,25 млн тонн (100% относительно аналогичного периода 2017г.);

– агломерата – 28,95 млн тонн (103%);

– окатышей – 19,58 млн тонн (108%);

– кокса валового (6% вл.) – 9,90 млн тонн (105%);

– чугуна – 18,73 млн тонн (103% с учетом работы в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ и 105% без их учета);

– стали – 19,21 млн тонн (98% и 101% соответственно);

– проката – 16,84 млн тонн (101% и 103% соответственно);

– трубной продукции – 1,02 млн тонн (106%).

По состоянию на 12 декабря 2018 года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 20 из 21 доменных печей, 8 из 9 мартеновских печей, 14 из 16 конвертеров, 6 из 15 электропечей и 13 из 14 машин непрерывного литья заготовки.

Прогноз на декабрь 2018 года

По прогнозам ОП “Укрметаллургпром” в декабре 2018 года прогнозируется производство основных видов продукции в следующих объемах: чугуна – порядка 1,8 млн тонн, стали – 1,8 млн тонн, проката – 1,6 млн тонн.

Обеспечение железорудным сырьем

В ноябре 2018 г. на металлургические предприятия поставлено порядка 2,15 млн тонн железорудного сырья (по уточненным данным, 92% относительно октября 2018 г.). По импорту в ноябре ЖРС не завозилось.

За 11 месяцев 2018 г. на отечественные предприятия поступило порядка 26,89 млн тонн железорудного сырья (111% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ или 114% без их учета), из которых:

– украинского происхождения – 26,86 млн тонн (111% и 114% соответственно);

– импортируемого – 25 тыс. тонн (29% относительно аналогичного периода 2017 г.).

Экспорт ЖРС в ноябре 2018 г. составил порядка 3,01 млн тонн (102% относительно октября 2018г.), а за 11 месяцев 2018 г. – 33,82 млн тонн (98% относительно аналогичного периода 2017 г.).

Обеспечение коксующимися углями

В ноябре 2018 года на коксохимические предприятия поставлено 1,29 млн тонн коксующихся углей (98% относительно октября 2018 года), из которых:

– украинского происхождения – 0,25 млн тонн (107% относительно октября 2018 г.);

– импортируемых – 1,04 млн тонн (96% относительно октября 2018 г.).

Всего за 11 месяцев 2018 года на коксохимические предприятия поступило 13,38 млн тонн углей для коксования (103% относительно аналогичного периода 2017 года с учетом деятельности в январе-феврале 2017г. предприятий на НКТ или 107% без учета последних), из которых:

– украинского происхождения – 2,42 млн тонн (76% и 82% соответственно);

– импортируемых – 10,96 млн тонн (112% и 115% соответственно).

Доля импортных углей в общем объеме поставок за 11 месяцев 2018 года составила 81,9% против 75,5% за аналогичный период 2017 г. с учетом предприятий на НКТ и 76,4% без учета последних.

Обеспечение коксом

В ноябре 2018 года на украинские металлургические предприятия поставлено 780 тыс. тонн кокса (95% относительно октября 2018 г.), из которых:

– украинского происхождения – 780 тыс. тонн (95% относительно октября 2018 г.);

– по импорту в ноябре, как и в октябре, кокс не завозился.

Общий объем кокса, полученного металлургами за 11 месяцев 2018 года, составил 8,72 млн тонн (100% относительно аналогичного периода 2017 года с учетом деятельности в январе-феврале 2017г. предприятий на НКТ, или 103% без учета последних), из которого:

– украинского происхождения – 8,43 млн тонн (107% и 111% соответственно);

– импортируемого – 0,29 млн тонн (35%).

При этом доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 3,3 %.

Обеспечение привозным металлоломом

В ноябре 2018 года ломозаготовительными организациями заготовлено 313 тыс. тонн металлолома (110% относительно октября 2018 г.), из которых на отечественные металлургические предприятия в качестве привозного поставлено 309 тыс. тонн (112% относительно октября 2018 г.), экспортировано 4 тыс. тонн (50% относительно октября 2018 г.).

За 11 месяцев 2018 года из заготовленных 3,36 млн тонн лома (99% относительно аналогичного периода 2017г.) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 3,04 млн тонн (103% относительно аналогичного периода 2017г.), экспортировано 0,32 млн тонн (71% относительно аналогичного периода 2017г.).

Природный газ и электроэнергия

В ноябре 2018 г. украинскими металлургическими предприятиями потреблено порядка 150 млн.куб.м природного газа (107% относительно октября 2018 г.).

Всего за 11 месяцев 2018 г. отечественная металлургия потребила порядка 1670 млн.куб.м природного газа (97% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей на НКТ, или 106% без их учета).

Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями за 11 месяцев 2018 г. составило 10,74 млрд.кВт-ч (103% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 107% без учета последних).

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