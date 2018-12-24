Какую сумму в 2018 году компенсируют аграриям за покупку украинской сельхозтехники

На прошлой неделе во время итоговой пресс-конференции первый вице-премьер-министр — Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов рассказал о том, как в 2018 году отработал механизм компенсации аграриям стоимости сельскохозяйственной техники украинского производства.

«С декабря 2017 по ноябрь 2018 года 4348 аграриев приобрели около 10,5 тысяч единиц техники на 2,5 млрд грн. Мы ожидаем, что сумма уплаченных компенсаций по итогам года составит около 900 млн грн. То есть средства, выделенные из бюджета на программу, почти в полном объеме будут использованы», — сообщил Степан Кубов.

Первый вице-премьер-министр также отметил, что в 2019 году продолжит работать механизм компенсации аграриям стоимости сельскохозяйственной техники украинского производства.

Напомним, что в Украине действует механизм, согласно котором аграрии могут получить из государственного бюджета Украины компенсацию до 40% от стоимости приобретенной техники.

Благодаря этому механизму, увеличились закупки отечественного элеваторного оборудования. А в 2019 году планируется расширить его и на закупку железнодорожных вагонов-зерновозов.

Благодаря увеличению производства в Украине машиностроительной продукции для сельского хозяйства, металлурги осваивают выпуск новых марок сталей специально для этого сегмента машиностроения.

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