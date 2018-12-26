Сколько труб произведено в Украине за 11 мес. 2018 года

Основные трубные предприятия Украины в январе-ноябре 2018 года увеличили производство труб из черных металлов на 5,7% год к году. За 11 мес. выпущено 1019,3 тыс. тонн, в том числе в ноябре — 78,2 тыс. тонн, сообщает Укррудпром со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина».

В агентстве уточняют со ссылкой на данные объединения “Укртрубопром”, что из общего объема производства, предприятия объединения за одиннадцать месяцев текущего года нарастили производство труб на 14,1% — до 732,7 тыс. тонн, в ноябре — 55,4 тыс. тонн.

Выпуск труб на “Интерпайп-НТЗ” за указанный период возрос на 9,7% — до 255,6 тыс. тонн (в ноябре — 15,4 тыс. тонн), на “Интерпайп НМТЗ” — на 15%, до 103,7 тыс. тонн (8,3 тыс. тонн). “Интерпайп Нико Тьюб” нарастил производство на 22,9% — до 337,9 тыс. тонн (28,3 тыс. тонн).

Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) снизил выпуск труб на 10,4% — до 14,7 тыс. тонн (в ноябре — 1,3 тыс. тонн). “Сентравис” — нарастил на 6,4%, до 18,2 тыс. тонн нержавеющих труб (1,9 тыс. тонн).

НПО “Трубосталь” снизил выпуск труб на 3,7% — до 2,6 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн).

ММК им. Ильича снизил выпуск труб на 9,3% — до 130,3 тыс. тонн (в ноябре — 9,9 тыс. тонн), “Коминмет” — на 12,5%, до 156,4 тыс. тонн (13 тыс. тонн). Эти предприятия не входят в состав объединения «Укртрубопром».

За 10 мес. было произведено 942 тыс. тонн труб.

Основные трубные предприятия Украины в 2017 году увеличили производство труб из черных металлов на 23,5% по сравнению с 2016 годом — до 1047,8 тыс. тонн, в том числе, предприятия объединения «Укртрубопром» нарастили производство на 27,8% — до 705,5 тыс. тонн.

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