Рейтинг страниц о металлургии в facebook. Декабрь-2018

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Рейтинг социальной активности (подсмотрел формулировку в одном из репостов рейтинга ;-) ) компаний-участников металлорынка Украины. Последний в 2018 году. Что же изменилось за 2 месяца?

Стальной facebook от readmetal


Самая главная новость — журнал «Металл» преодолел рубеж в 1000 подписчиков! И все благодаря органическому росту.

Также есть изменения в тройке лидеров. В нее наконец-то вошел АрселорМиттал Кривой Рог с более чем 12 тыс. подписчиков. И активно приближается к «Запорожстали».

Три новичка:
— Завод решетчатого настила;
— Завод «Модуль»;
— Centravis.

Отмечу чудесный взлет «Арсенал-Центр» — есть ощущение, что страничку «прокачали» рекламными вливаниями. А вот фейсбук-офис «АВ Металл Групп» ожил после нескольких месяцев молчания и тоже набрал подписчиков. Большое изменение читателей у Запорожсталь, Раута Груп, Интерпайп и Вартис.

Уже в начале 2019 года сравню с тем, что же было год назад.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 26 декабря 2018 года

стало было Страница/ компания 16 октября 2018 26 декабря 2018 октябрь/декабрь
1 1 Метинвест 32638 37739 5101
2 2 Запорожсталь 12391 13847 1456
3 4 АрселорМиттал Кривой Рог 7854 12004 4150
4 3 ИА Минпром 8314 8406 92
5 5 Побужский ФК 6028 6032 4
6 6 Сталекс 3572 3592 20
7 8 Интерпайп 2621 3235 614
8 7 Uaprom 2778 2778 0
9 11 Раута Груп 1719 2543 824
10 9 Руукки Украина 2078 2105 27
11 10 УЦСС 1893 1977 84
12 17 Арсенал-Центр 779 1836 1057
13 12 Метинвест-СМЦ 1457 1751 294
14 13 Металл Холдинг 1362 1507 145
15 15 Вартис Металл 846 1049 203
16 14 Журнал Металл 973 1021 48
17 21 АВ Металл Групп 551 918 367
18 16 Викант 788 815 27
19 19 Днепровский МЗ (ранее Евраз Украина) 764 812 48
20 18 Прушиньски 764 790 26
21 20 УГМК 705 729 24
22 22 Укрметаллургпром 511 551 40
23 н/д Centravis н/д 507 н/д
24 23 Югсталь 445 449 4
25 24 Крафт 420 421 1
26 25 Такт металл 369 371 2
27 н/д Завод решетчатого настила н/д 329 н/д
28 26 УкрФА 292 303 11
29 28 Укрпромвнешэкспертиза 205 220 15
30 27 Керамет 210 219 9
31 30 Федерация металлургов Украины 132 158 26
32 29 ТД СпецСтальТрейд 147 150 3
33 н/д Модуль н/д 99 н/д

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