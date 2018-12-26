Рейтинг страниц о металлургии в facebook. Декабрь-2018

Рейтинг социальной активности (подсмотрел формулировку в одном из репостов рейтинга ) компаний-участников металлорынка Украины. Последний в 2018 году. Что же изменилось за 2 месяца?
Самая главная новость — журнал «Металл» преодолел рубеж в 1000 подписчиков! И все благодаря органическому росту.
Также есть изменения в тройке лидеров. В нее наконец-то вошел АрселорМиттал Кривой Рог с более чем 12 тыс. подписчиков. И активно приближается к «Запорожстали».
Три новичка:
— Завод решетчатого настила;
— Завод «Модуль»;
— Centravis.
Отмечу чудесный взлет «Арсенал-Центр» — есть ощущение, что страничку «прокачали» рекламными вливаниями. А вот фейсбук-офис «АВ Металл Групп» ожил после нескольких месяцев молчания и тоже набрал подписчиков. Большое изменение читателей у Запорожсталь, Раута Груп, Интерпайп и Вартис.
Уже в начале 2019 года сравню с тем, что же было год назад.
Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 26 декабря 2018 года
|стало
|было
|Страница/ компания
|16 октября 2018
|26 декабря 2018
|октябрь/декабрь
|1
|1
|Метинвест
|32638
|37739
|5101
|2
|2
|Запорожсталь
|12391
|13847
|1456
|3
|4
|АрселорМиттал Кривой Рог
|7854
|12004
|4150
|4
|3
|ИА Минпром
|8314
|8406
|92
|5
|5
|Побужский ФК
|6028
|6032
|4
|6
|6
|Сталекс
|3572
|3592
|20
|7
|8
|Интерпайп
|2621
|3235
|614
|8
|7
|Uaprom
|2778
|2778
|0
|9
|11
|Раута Груп
|1719
|2543
|824
|10
|9
|Руукки Украина
|2078
|2105
|27
|11
|10
|УЦСС
|1893
|1977
|84
|12
|17
|Арсенал-Центр
|779
|1836
|1057
|13
|12
|Метинвест-СМЦ
|1457
|1751
|294
|14
|13
|Металл Холдинг
|1362
|1507
|145
|15
|15
|Вартис Металл
|846
|1049
|203
|16
|14
|Журнал Металл
|973
|1021
|48
|17
|21
|АВ Металл Групп
|551
|918
|367
|18
|16
|Викант
|788
|815
|27
|19
|19
|Днепровский МЗ (ранее Евраз Украина)
|764
|812
|48
|20
|18
|Прушиньски
|764
|790
|26
|21
|20
|УГМК
|705
|729
|24
|22
|22
|Укрметаллургпром
|511
|551
|40
|23
|н/д
|Centravis
|н/д
|507
|н/д
|24
|23
|Югсталь
|445
|449
|4
|25
|24
|Крафт
|420
|421
|1
|26
|25
|Такт металл
|369
|371
|2
|27
|н/д
|Завод решетчатого настила
|н/д
|329
|н/д
|28
|26
|УкрФА
|292
|303
|11
|29
|28
|Укрпромвнешэкспертиза
|205
|220
|15
|30
|27
|Керамет
|210
|219
|9
|31
|30
|Федерация металлургов Украины
|132
|158
|26
|32
|29
|ТД СпецСтальТрейд
|147
|150
|3
|33
|н/д
|Модуль
|н/д
|99
|н/д
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