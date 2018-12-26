Рейтинг страниц о металлургии в facebook. Декабрь-2018

Рейтинг социальной активности (подсмотрел формулировку в одном из репостов рейтинга ) компаний-участников металлорынка Украины. Последний в 2018 году. Что же изменилось за 2 месяца?

Самая главная новость — журнал «Металл» преодолел рубеж в 1000 подписчиков! И все благодаря органическому росту.

Также есть изменения в тройке лидеров. В нее наконец-то вошел АрселорМиттал Кривой Рог с более чем 12 тыс. подписчиков. И активно приближается к «Запорожстали».

Три новичка:

— Завод решетчатого настила;

— Завод «Модуль»;

— Centravis.

Отмечу чудесный взлет «Арсенал-Центр» — есть ощущение, что страничку «прокачали» рекламными вливаниями. А вот фейсбук-офис «АВ Металл Групп» ожил после нескольких месяцев молчания и тоже набрал подписчиков. Большое изменение читателей у Запорожсталь, Раута Груп, Интерпайп и Вартис.

Уже в начале 2019 года сравню с тем, что же было год назад.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 26 декабря 2018 года

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