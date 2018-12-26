Машиностроители Украины получат серьезного конкурента

Украинский бизнесмен Виталий Кропачев и китайская машиностроительная компания Sany Group намерены существенно расширить присутствие машиностроительной продукции из КНР на рынке Украины. Об этом Кропачев рассказал в интервью «Экономической правде».

Виталий Кропачев напомнил, что около года назад создана компания «Сани Украина», которая является основным дистрибьютором горно-шахтного оборудования материнской компании Sany на территории Украины. «Компания создана в соотношении 50 на 50: половина — у «Укрдонинвеста», половина — у Sany», — рассказал Кропачев, который является владельцем «Укрдонинвеста».

По словам бизнесмена Sany Group работает на территории Украины уже более десяти лет. «Сначала она работала с ДТЭК. Что у них там получилось, не знаю. Сегодня Sany Group работает с моей компанией «Укрдонинвест». Планы у нас довольно большие. Мы уже завезли первую проходческую технику на «Краснолиманку», через неделю в порт Одессы приходит первый комплекс по добыче — комбайн-конвейер», — рассказал Кропачев.

Напомним, что с конца 2018 года ДТЭК является фактическим владельцем машиностроительных предприятий, которые работают под брендом Corum Group.

В 2018 году все руководство компании, включая ее президента Лян Вэньгэня, встретилось с министром энергетики. Было подписано соглашение о сотрудничестве. «Планируем выйти на поставки оборудования на уровне USD 60 млн. Будет поставляться по трем направлениям: моей «Краснолиманской» (где-то на USD 20 млн), ДТЭК (на USD 10 млн) и госшахтам (на USD 30 млн)», — рассказал Виталий Кропачев.

Он также сказал, что есть идея покупки частного ремонтно-строительного предприятия в донецком регионе. Названия до покупки не скажу. А кроме поставок горно-шахтного оборудования он планирует импортировать в Украину крупную дорожную технику и реализовать проект в ветрогенерации, так как Sany Group — крупный производитель ветрогенераторов в Китае. «Мы уже на стадии подписания с ними договоров о строительстве ветропарка», — акцентировал Кропачев.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи