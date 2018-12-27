В АрселорМиттал Кривой Рог показали как строят новые МНЛЗ

В ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) начались холодные испытания отдельных систем двух новых машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), которые должны выдать первую продукцию весной 2019 года.

«Работа на строительной площадке двух новых МНЛЗ-2, 3 АрселорМитталКривойРог не прекращается ни на день. Ежедневно появляются новые конструкции, энергосети, агрегаты. Начаты холодные испытания отдельных систем, продолжается монтаж технологических конструкций и оборудования», — говорится в сообщении пресс-службы АМКР, которая опубликовала несколько свежих фотографий строительства.

Первые литые стальные заготовки на новых агрегатах должны быть произведены уже весной 2019 г.

Напомним, что решение о строительстве МНЛЗ №3 было принято в августе 2017 года. Общая сумма инвестиций в две новые машины — около USD100 млн. После их запуска около 4 млн тонн стали будет разливаться по технологии непрерывной разливки.

Проектная мощность каждой из машины — 1,4 млн. тонн. Также запланирована модернизация действующей с 2011 года МНЛЗ №1, которая позволит увеличить ее мощность с 1,2 до 1,4 млн. тонн заготовки в год.

На новых МНЛЗ будет выпускаться заготовка с сечением 2-х типов: 150х150 и 130х130.

«Порядка 3 млн. тонн полуфабрикатов (произведенных на МНЛЗ — ред.) будет уходить на перекат в катанку и арматуру, а еще 0,8-1 млн. тонн заготовки будет идти на экспорт. Параллельно проводится модернизация мелкосортного стана №4, который работает на заготовке 80х80, из нее делают арматуру. Но уже в декабре 2018 года порядка 1,1 млн. тонн арматуры будет изготавливаться из новой заготовки. Это другого качества продукция, с более низкой себестоимостью», — сообщали на предприятии в 2017 году.

Полный переход на технологию непрерывной разливки стали позволит отказаться от обжимного передела и других вспомогательных производств, которые негативно влияют на себестоимость готовой продукции.

Кроме того, админстрация «АрселорМиттал Кривой Рог» намерена остановить и закрыть после 2020 года мартеновский цех, в котором работает один двухванный сталеплавильный агрегат.

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