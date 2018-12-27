В АрселорМиттал Кривой Рог показали как строят новые МНЛЗ

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В ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) начались холодные испытания отдельных систем двух новых машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), которые должны выдать первую продукцию весной 2019 года.

Строительство МНЛЗ 2, 3 на АрселорМиттал Кривой Рог


«Работа на строительной площадке двух новых МНЛЗ-2, 3 АрселорМитталКривойРог не прекращается ни на день. Ежедневно появляются новые конструкции, энергосети, агрегаты. Начаты холодные испытания отдельных систем, продолжается монтаж технологических конструкций и оборудования», — говорится в сообщении пресс-службы АМКР, которая опубликовала несколько свежих фотографий строительства.

Первые литые стальные заготовки на новых агрегатах должны быть произведены уже весной 2019 г.

Напомним, что решение о строительстве МНЛЗ №3 было принято в августе 2017 года. Общая сумма инвестиций в две новые машины — около USD100 млн. После их запуска около 4 млн тонн стали будет разливаться по технологии непрерывной разливки.

Проектная мощность каждой из машины — 1,4 млн. тонн. Также запланирована модернизация действующей с 2011 года МНЛЗ №1, которая позволит увеличить ее мощность с 1,2 до 1,4 млн. тонн заготовки в год.

На новых МНЛЗ будет выпускаться заготовка с сечением 2-х типов: 150х150 и 130х130.

«Порядка 3 млн. тонн полуфабрикатов (произведенных на МНЛЗ — ред.) будет уходить на перекат в катанку и арматуру, а еще 0,8-1 млн. тонн заготовки будет идти на экспорт. Параллельно проводится модернизация мелкосортного стана №4, который работает на заготовке 80х80, из нее делают арматуру. Но уже в декабре 2018 года порядка 1,1 млн. тонн арматуры будет изготавливаться из новой заготовки. Это другого качества продукция, с более низкой себестоимостью», — сообщали на предприятии в 2017 году.

Полный переход на технологию непрерывной разливки стали позволит отказаться от обжимного передела и других вспомогательных производств, которые негативно влияют на себестоимость готовой продукции.

Кроме того, админстрация «АрселорМиттал Кривой Рог» намерена остановить и закрыть после 2020 года мартеновский цех, в котором работает один двухванный сталеплавильный агрегат.

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