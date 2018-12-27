Какую стальную продукцию из России заменили в украинских пассажирских вагонах

«Укрзализныця» получила первые 8 из 54 новых пассажирских вагонов, которые оборудованы вагонной тележкой украинской конструкции. Об этом сообщил Евгений Кравцов, и.о. председателя правления «Укрзализныци».

Напомним, что в середине ноября на «Крюковском ВСЗ» (КВСЗ, Кременчуг) сообщили о готовности первой партии из 8 пассажирских вагонов производства 2018 года к приемке представителями УЗ. «Интерьер и значительная часть других деталей и узлов изготовлены на КВСЗ, они оснащены новыми тележками модели 68-7115″, — отмечали в пресс-службе вагоностроительного завода.

В чем же особенность новой вагонной тележки?

Еще в 2017 году она прошла все необходимые испытания, а в феврале 2018 года ее продемонстрировали группе ведущих специалистов филиала ПАО «Укрзализныця» «Пассажирская компания».

«Новая тележка рассчитана на движение со скоростью 160 км/ч, она имеет безлюлечную конструкцию, оборудована дисковой тормозной системой с противоюзным устройством и гидравлическими гасителями колебаний двустороннего действия. Срок службы — 40 лет», — отмечали в пресс-службе предприятия.

Кроме того, на КВСЗ отмечали, украинские тележки заменят старые пассажирские тележки Тверского вагоностроительного завода (Российская Федерация), разработки шестидесятых годов прошлого века.

Вагонная тележка — это основной элемент ходовой части вагона, представляет собой поворотное устройство, на которое опирается кузов вагона.

Основными узлами вагонной тележки являются:

— рама или балка — элементы, на которые опирается кузов вагона;

— колесные пары — элементы, предназначенные для удержания тележки на рельсах;

— буксы — элементы, предназначенные для передачи давления от рамы на шейки осей колёсных пар, а также — для ограничения продольного и поперечного перемещения колёсной пары;

— рессорное подвешивание — элемент, предназначенный для смягчения ударов и уменьшения амплитуды колебаний, передающихся от колесных пар через буксы на раму;

— тормозные колодки.

Контракт КВСЗ с «Укрзализныцей» предусматривает изготовление в 2018-2019 гг. 54 пассажирских вагонов, два из которых для международных перевозок габарита RIC, 20 – спальных (СВ), 21 стандартный купейный вагон и 11 – с купе для начальника поезда.

Ранее сообщалось, что УЗ заинтересована в расширении количества отечественных поставщиков с целью импортозамещения.

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