Как изменились объемы строительства в Украине за 3 кв. 2019 года

В январе-сентябре 2018 года количество принятого в эксплуатацию жилья в Украине уменьшилось на 36% год к году. Об этом сообщило Delo.UA со ссылкой на отчет Национального банка Украины (НБУ) о финансовой стабильности за декабрь 2018 года.

В январе-сентябре 2018 года объем принятого в эксплуатацию жилья в Украине снизился на 36%, в том числе в Киеве на 45%, а в Киевской области на 33%.

Это обусловлено нетипично высокой базой сравнения — за 9 месяцев 2017 года количество новостроек в Киеве выросло в 2 раза, поскольку на то время действовала сниженная ставка паевого участия. Кроме того, в июне 2017 года была введена новая классификация сооружений и процедура получения документов, что значительно стимулировало застройщиков вводить объекты в эксплуатацию.

За первые три квартала количество выданных разрешений на строительство сократилось на 85%.

Также наблюдается снижение доли Киева и области с 41% до 38%.

А вот цены на жилье остались стабильными — в сентябре цены на жилье в Киеве выросли почти на 7% в гривне (0,8% в евро эквиваленте). На вторичном рынке стоимость выросла на 4,5% в гривне, однако снизилась на 1,3% в евро.

На внутреннем рынке Украины около 80% металлопроката используется в строительстве.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи