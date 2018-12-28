На ММК им.Ильича начались горячие испытания новой МНЛЗ

На ММК им.Ильича (Мариуполь) начались пуско-наладочные работы и горячие испытания новой машины непрерывного литься заготовок (МНЛЗ) №4. Об этом говорится в сообщении группы «Метинвест» об инвестициях в модернизацию ММК им. Ильича и «Азовстали», который в 2018 году увеличились в 2 раза до 12,5 млрд грн.

В сообщении отмечается, что основными проектами стали строительство новой МНЛЗ №4 и разработка базового инжиниринга для реконструкции листопрокатного цеха «1700» на ММК им. Ильича, а также масштабная реконструкция доменной печи №3 на «Азовстали».

Проект строительства машины непрерывного литья заготовок на ММК им. Ильича находится на финальной стадии реализации. В конце декабря на меткомбинате приступили к горячим испытаниям агрегата. Инвестиции группы «Метинвест» в проект составили 4 млрд грн.

Новое оборудование позволит ММКИ выпускать слябы размером 170-250х900-1550 мм в ежегодном объеме 2,5 млн тонн. В комплекс входит установка внепечной обработки стали, которая позволяет произвести практически любую марку стали. Маневренность машины — в широком диапазоне. Основной объем полуфабрикатов планируется перекатывать на стане горячей прокатки «1700», на реконструкцию которого в 2018 году компания направила более 2,4 млрд грн. Проекты реализуются при поддержке австрийских партнеров — компании Primetals Technologies.

Помимо того, продолжается реконструкция доменной печи №3 на «Азовстали». Стоимость проекта — 2,5 млрд грн. На 100% смонтирован кожух домны. Специалисты собрали и подняли в проектное положение кольцевой воздухопровод горячего дутья. Идет укладка футеровки. В активной фазе строительство здания системы аспирации. Смонтирован новый скруббер газоочистки. Следующий этап — ремонт металлоконструкций и площадок воздухонагревателей и желобов литейного двора.

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