Как обновляют электрички Укрзализныци

В 2018 году «Укрзализниця» (УЗ) увеличила объемы капитальных ремонтов с продлением срока службы пригородных электропоездов. В сообщении УЗ говорится, что в 2017-2018 гг. выполнены наибольшие объемы работ за последние 10 лет.

В текущем году компания уже модернизировала 15 составов — это 72 секции, в прошлом году было обновлено 66 секций.

«Темпы обновления пригородных поездов беспрецедентные за последние 10 лет, но недостаточны, чтобы полностью обеспечить потребности пассажиров в качественном подвижном составе. Сейчас отрасль нуждается в ежегодной замене 20 составов электропоездов и 15 составов дизель-поездов», — цитируется в сообщении руководитель УЗ Евгений Кравцов.

Все работы по модернизации электропоездов проводились на Киевском электровагоноремонтном заводе (КЭВЗ), который входит в состав «Укрзализныци».

В ходе модернизации электропоездов существенно обновлены их салоны, отремонтированы системы вентиляции и обогрева, туалетные оборудования, комплекты окон, двери в вагонах, установлена ​​современная звуковая и визуальная система оповещения пассажиров, оборудованные новые сиденья с улучшенными эргономическими свойствами. Для повышения уровня комфорта пассажиров в электропоездах заменено ряд узлов и агрегатов, светосигнальное оборудование и прочее.

«Такой вид ремонта позволил продлить срок службы пригородных электропоездов на 22 года. Они уже обслуживают пассажиров в Киевский, Ривненской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях», — рассказал топ-менеджер.

Модернизация одного электропоезда обходится в более 40 млн грн, а приобретение нового стоит в 10 раз больше. Евгений Кравцов считает, что компании нужна государственная поддержка — выделение бюджетных средств на приобретение пригородного подвижного состава, передача его на баланс местных органов власти, которые являются заказчиками услуги. УЗ уже начала процесс консультаций с местными администрациями и международными финансовыми организациями по обновлению пригородного подвижного состава.

Кроме того, в 2019 году Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг) инвестирует около 200 млн грн. в разработку пригородного электропоезда. «Будем заниматься пригородным транспортом: электро- и дизель-поездами. На сборку 6 дизель-поездов имеем контракт с «Укрзализныцей», есть опыт их изготовления. А вот в создание пригородного электропоезда придется в 2019 году инвестировать значительные средства — где-то 200 млн. грн.», — рассказал в интервью корпоративному сайту председатель наблюдательного совета КВСЗ Владимир Приходько.

Он напомнил, что предприятие инвестировало в создание межрегиональных скоростных электропоездов «Тарпан» и дизель-поезда ДПКр-2. Теперь очередь пригородных электричек.

«Правда наши инвестиции в десятки раз меньше, чем нужно для развития, для того, чтобы подняться до уровня европейских производителей и конкурировать с ними», — посетовал Приходько.

В 2018 году на КВСЗ увеличили объемы производства грузовых вагонов на 83% до 3686 штук. Сданы заказчику первые 8 тепловозов General Electric из 30. Почти готовы две новые модели зерновозов с объемом кузова 124 куб.м, на испытаниях находится 80-футовая платформа.

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