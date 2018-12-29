Конференция УЦСС состоится в феврале

Ежегодная конференция участников стального рынка состоится уже в 2019 году. «6 февраля состоится ежегодная VII Национальная конференция участников рынка стального строительства SUCCESS. STEEL. STORIES, в рамках которой игроки рынка поделятся кейсами успешного ведения бизнеса отрасли», — говорится в сообщении Украинского центра стального строительства.

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Аудитория конференции: производители и дистрибьюторы стального проката, ЗМК, предприятия по изготовлению ЛСТК, металлической кровли и фасадов, поставщики антикоррозионных материалов и услуг по огнезащите стальных конструкций, монтажные, строительные, генподрядные и проектные организации, поставщики оборудования, инструмента и ПО, девелоперские компании.

Задача конференции подвести итоги прошлого года и рассмотреть прогнозы развития сегмента стального строительства в 2019 году.

Конференция тематически разделена на 3 блока:

Стратегии и практики в работе ключевых участников отрасли:

— изменение подходов в планировании бизнес-процессов;

— диверсификация производства;

— применение бизнес-модели «3 в 1» при проведении тендеров для заказчиков;

— программа улучшения качества на рынке металлопроката;

— типовые проблемы бизнеса отрасли и пути их решения.

Аналитика и прогнозы на 2019 год сегментов стального строительства:

— рулонные материалы с покрытием;

— тонколистовой прокат;

— металлоконструкции;

— ограждающие конструкции;

— антикоррозия и огнезащита.

Обзор ключевых событий, влияющих на рынок стального строительства:

— антидемпинговое расследование – импорт проката с КНР и РФ;

— принятие новых стандартов и их влияние на качество производства;

— перспективы принятия нового технического регламента.

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