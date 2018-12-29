Конференция УЦСС состоится в феврале

Ежегодная конференция участников стального рынка состоится уже в 2019 году. «6 февраля состоится ежегодная VII Национальная конференция участников рынка стального строительства SUCCESS. STEEL. STORIES, в рамках которой игроки рынка поделятся кейсами успешного ведения бизнеса отрасли», — говорится в сообщении Украинского центра стального строительства.
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Аудитория конференции: производители и дистрибьюторы стального проката, ЗМК, предприятия по изготовлению ЛСТК, металлической кровли и фасадов, поставщики антикоррозионных материалов и услуг по огнезащите стальных конструкций, монтажные, строительные, генподрядные и проектные организации, поставщики оборудования, инструмента и ПО, девелоперские компании.
Задача конференции подвести итоги прошлого года и рассмотреть прогнозы развития сегмента стального строительства в 2019 году.
Конференция тематически разделена на 3 блока:
Стратегии и практики в работе ключевых участников отрасли:
— изменение подходов в планировании бизнес-процессов;
— диверсификация производства;
— применение бизнес-модели «3 в 1» при проведении тендеров для заказчиков;
— программа улучшения качества на рынке металлопроката;
— типовые проблемы бизнеса отрасли и пути их решения.
Аналитика и прогнозы на 2019 год сегментов стального строительства:
— рулонные материалы с покрытием;
— тонколистовой прокат;
— металлоконструкции;
— ограждающие конструкции;
— антикоррозия и огнезащита.
Обзор ключевых событий, влияющих на рынок стального строительства:
— антидемпинговое расследование – импорт проката с КНР и РФ;
— принятие новых стандартов и их влияние на качество производства;
— перспективы принятия нового технического регламента.
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