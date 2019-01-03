Как во Львовской области производят навесное оборудование для экскаваторов

В конце декабря 2018 года в Буске (Львовская обл.) на предприятии «Кившсервис» открыли производство навесного оборудования для землеройной техники. Об этом говорится в сообщении Львовской ОГА (ЛОГА).

«Это предприятие — это очередной шаг Львовщины в направлении создания новых рабочих мест, стимулирование конкуренции за работника и роста уровня оплаты труда и других социальных пакетов, которые стимулируют более ответственно относиться к работе. За последние три года мы открыли 240 предприятий и создано более 25 000 рабочих мест», — цитируется в сообщении ЛОГА начальник управления инвестиционной политики Львовской ОГА Роман Матис Роман Матис.

Теперь на предприятии изготавливают все виды навесного оборудования и проводят ремонт спецтехники любого производителя.

Производство ковшей — одно из трех основных направлений деятельности предприятия. Здесь также выпускают технику для колки дров и промышленные измельчители.

Сумма привлеченных инвестиций в открытие предприятия составляет более 10 млн гривен. Средняя заработная плата на производстве — 10500 гривен.

«Продукция рассчитана в основном на украинского потребителя, который хочет получить качественное оборудование, но не всегда может привезти его из-за границы, заплатив пошлины. Оборудование мы изготавливаем по немецким стандартам», — отметила директор «Кившсервис» Ольга Хаммель.

В сообщении ЛОГА говорится, что «Кившсервис» — первый в Украине производитель навесного оборудования для землеройной спецтехники. Однако по данным самого предприятия, оно создано в 2010 с производства навесного оборудования для спецтехники (ковш, вилы, отвалы, рыхлители). Параллельно производили технику для дров под брендом GreenTech. В начале 2015 построили собственное помещение завода. С начала 2016 здесь выпускаются большие измельчители отходов K-SHREDDER.

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