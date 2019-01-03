Сколько готовой продукции произвел «Сталекс» в 2018 году

По итогам 2018 года группа компаний «Сталекс» произвела 4,5 млн кв.м готовой продукции. «Сохранили и укрепили позицию лидера рынка металлопрофилировния», — говорится в сообщении компании.

В «Сталексе» также напоминают, что в прошлом году было открыто новое производство в Кременчуге, введен в эксплуатацию еще один цех высоких профилей и ЛСТК в Киеве. «На всех производствах открыты сырьевые склады консигнации наших партнеров», — отмечают в компании.

Что касается работ по расширению ассортимента, то введены в эксплуатацию новые линии профнастила — Н-45 и Н-92.

Также, по данным readmetal.com, произошли кадровые изменения в топ-менеджменте «Сталекс». В частности, руководителем департамента развития компании стал Станислав Сташкевич, а вот Евгений Козлов, который был вице-президентом «Сталекса», покинул компанию.

Ранее сообщалось, что ГК «Сталекс» ищет инвесторов для расширения бизнеса. За счет собственных инвестиций компания открыл региональные производства в Одессе, Хмельницком и Кременчуге.

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