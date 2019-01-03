Как закончили 2018 год металлурги Украины

По оперативным данным ОП «Укрметаллургпром», металлургические предприятия Украины (без учета временно неконтролируемых территорий (НКТ) Донецкой и Луганской областей) в 2018 году незначительно увеличили выпуск чугуна стали и проката.

В частности, в декабре 2018 г. металлургическими предприятиями Украины произведено: чугуна 1,803 млн тонн (110% относительно ноября 2018 г.), стали 1,845 млн тонн (111%), проката 1,603 млн тонн (108%).

Всего за 12 месяцев 2018 года произведено:

— чугуна 20,53 млн тонн (102% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом работы в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 104% без их учета);

— стали 21,06 млн тонн (98% с учетом предприятий на НКТ, или 100,3% без их учета);

— металопроката 18,45 млн тонн (101% с учетом предприятий на НКТ, или 103% без их учета).

Информация будет уточнена после проведения балансового совещания во второй половине января 2019 года.

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