Какую ж/д технику ремонтируют на заводе в Ивано-Франковске

На «Ивано-франковском локомотиворемонтном заводе» (Ивано-Франковск), который в 2018 году перешел в коммунальную собственность, наращивают объемы работ. Об этом сообщается на сайте городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

«4 мая 2018 года община стала полноправным владельцем завода. Прежде всего надо было стабилизировать ситуацию, чтобы люди увидели, что здесь есть перспективы и можно зарабатывать. Завод загружен работой, есть заказы, приходят молодые кадры», — отметил Руслан Марцинкив.

Сейчас на предприятии наблюдается нехватка работников. План минимум — набрать не менее 50 разнорабочих: станочников, слесарей. Всего на ЛРЗ сейчас работает 200 рабочих. Средняя зарплата увеличена до 8 тыс. грн., есть цеха, где она составляет 12-13 тыс. грн. По итогам 2018 года завод уплатил более 10 млн грн. налогов.

По словам главного инженера ЛРЗ Виктора Павлюка, по сравнению с 2017 годом завод увеличил производство вдвое. В прошлом году начали выполнять ремонт дрезин, увеличили объем ремонта колесных пар, двигателей. Среди крупнейших партнеров: Донецкая железная дорога, Львовская железная дорога, Одесская железная дорога, также есть немало заказов из Беларуси.

Самый распространенный заказ — ремонт колесных пар. На имеющихся мощностях сейчас можно ремонтировать 90-100 колесных пар. Стоимость такого ремонта — 250-300 тыс. грн., большая часть — новые запчасти.

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