Какие корабли хотят строить на судостроительном заводе «Нибулон»

Судостроительно-судоремонтный завод компании «Нибулон» в 2018 году начал реконструкцию производственных мощностей. Об этом говорится в публикации компании по итогам года.

Уже сейчас со стапелей завода почти ежемесячно на воду спускается новое судно. «Нашим предприятием проводится реконструкция и модернизация имеющихся мощностей, после чего завод станет самым современным в Украине», — говорится в сообщении «Нибулона».

В 2018 на заводе был введен в эксплуатацию сборно-секционный цех, оснащенный четырьмя мостовыми радиоуправляемыми кранами грузоподъемностью по 10 тонн каждый и современным сварочным оборудованием.

Очередной этап реконструкции предусматривает строительство дополнительных подъемно-спусковых и откатных дорожек, что позволит строить и обслуживать полнокомплектные суда длиной 140 метров и более в рамках допустимых расчетно-технических норм. «Именно такую ​​длину по проекту имеет самоходный перегружатель проекта П-140 с двумя крановыми частями, грузовместимости 10000 тонн и производительностью 18000 тонн в сутки. Строительство такого грузового судна сейчас идет на судостроительном заводе компании. Спуск на воду запланирован на июль 2019 года», — отмечается в сообщении.

Сейчас на верфи компании продолжается перестройка слипов (оборудование для спуска судов на воду). Ведется строительство шести дополнительных стапельных путей №11-16 и подъемно-спусковых путей №10-15. По состоянию на ноябрь прошлого года на 80% была выполнена основания под монолитные балки подъемно-спусковых путей.

В строительных работах на судостроительно-судоремонтном заводе «Нибулон» задействовано более 10 подрядных организаций

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