У кого «Эпицентр» купит оборудование для зернохранилищ

Группа компаний «Эпицентр К» в 2019 году построит пять новых элеваторов общей стоимостью около 50 млн евро. Компания заключила контракт с производителем комплексных зернохранилищ Feerum S.A. (Польша), который предоставит «Эпицентру» для реализации проекта «кредит поставщика», говорится в сообщении украинской компании.

Условия кредита предусматривают авансовый платеж в размере 15%. Остальные 85% нужно выплатить в течение пяти лет.

Общая мощность новых элеваторов составит 725 тыс. тонн. Комплексы будут расположены в Винницкой, Киевской и Хмельницкой областях. Ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2019 года.

«В следующем году мы станем независимыми от рыночного дефицита: будем планировать и оптимизировать всю нашу внутреннюю логистику собственными усилиями. Кроме того, с появлением новых мощностей сможем предоставлять услуги по приему и промышленному хранению зерна для других агропроизводителей», — цитируется в сообщении руководитель аграрного направления «Эпицентр К» Василий Мороз.

«Эпицентр К» обрабатывает свыше 111 тыс. га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской и Киевской областях. В состав группы также входят 20 животноводческих ферм.

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