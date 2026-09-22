Акіцонери Ferrexpo погодили залучення $100 млн. Половину з цієї суми внесе власник агрохолдингу Kernel Андрій Веревський.

Полувагон КВСЗ для Ferrexpo

Акціонери гірничорудної компанії Ferrexpo, яка має основні виробничі активи в Україні, схвалили додаткову емісію акцій приблизно на $100 млн. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Як раніше повідомляв Метал, близько $50 млн інвестує власник агрохолдингу Kernel Андрій Веревський. Ще близько $40 млн компанія Fevamotinico S.a.r.l, яка пов’язана із засновником та мажоритарним акціонером Ferrexpo Костянтином Жеваго.

Після завершення залучення коштів, частка Fevamotinico, що належить родині Жеваго, скоротиться з 49,3% до 45,3%. Андрій Веревський, який раніше не володів акціями компанії, станим другим найбільшим акціонером з часткою 21,4%.

У Веревського пояснили навіщо йому акції гірничорудної компанії.

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