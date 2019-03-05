Как на “Азовстали” изменился контроль качества проката

Меткомбинат «Азовсталь» (Мариуполь) самостоятельно освоил технологию определения прокаливаемости металлопроката, сообщается в facebook «Метинвест Мариуполь».

“Новые тесты стали ответом на запросы потребителей о дополнительных проверках на прокаливаемость некоторых марок стали” – уточняется в сообщении.

Специалисты комбината самостоятельно изготовили необходимое оборудование, которое используют уже два месяца. Все оборудование прошло первичную метрологическую аттестацию.

Процесс включает изготовление образцов, проведение тестов «Джомини» на новом оборудовании, построение кривой прокаливаемости образца в координатах.

“В результате «Азовсталь» может получить необходимую информацию по металлопрокату в максимально сжатые сроки”, – резюмируется в сообщении.

Метод применяют для углеродистых и легированных конструкционных, инструментальных, подшипниковых сталей (B16S, B20S, B27S и др.). Металлопрокат этих марок используют для изготовления деталей машин, например, ковшей, корпусов, эскалаторов.

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