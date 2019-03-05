Сергей Тигипко хочет купить 9 тысяч грузовых вагонов

Группа ТАС намерена увеличить парк собственных грузовых вагонов в 10 раз за 5-7 лет. Об этом в интервью журналу “Новое время” рассказал владелец ТАС Сергей Тигипко.

“Сегодня у нас 1,2 тыс. зерновозов и 160 полувагонов, и в дальнейшем их количество будем мощно наращивать. Сейчас мы стараемся выйти на стратегических иностранных инвесторов. Если получится, мы подтянем в транспортную компанию крупные инвестиции. И если все сложится, как я планирую, то за 5-7 лет можем выйти на 10 тыс. вагонов”, – сказал Тигипко.

Напомним, что в состав группы ТАС входит ж/д оператор “ТАС-Логистик”, который в феврале 2019 года получил партию из 100 полувагонов.

Сергей Тигипко считает, что основные сложности для вагоностроения Украины пришлись на 2014–2016 годы. “Но с конца 2016‑го начали зарабатывать. Сегодня в Каменском мы собираем 150 полувагонов и 100 зерновозов каждый месяц”, – говорит бизнесмен, которому принадлежит вагоностроительный завод “Днепровагонмаш” (Каменское) и крупный пакет акций в “Кременчугском сталелитейном заводе” (Кременчуг).

Он отмечает, что “Укрзализныця” два года не покупала вагоны у его предприятия. Практически все продажи ведутся через банк и лизинговую компанию частному сектору. “И мы уже реально загружены по июнь. Кроме того, мы получили несколько заказов для одного из европейских заводов, пока на полуфабрикаты. Сейчас доинвестируемся и постараемся выйти на европейский рынок. Сперва с полуфабрикатами, а потом жизнь покажет”, – анонсировал Тигипко, однако не уточнил какую именно продукцию заводы группы будут поставляться в Европу.

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