Кто может загрузить заказами судостроительные заводы Украины

Для перевозки грузов внутренними водными путями (ВВП) Украины требуется 250-300 судов, постройку которых на украинских судостроительных заводах могут заказать грузовладельцы. Об этом говорится в колонке эксперта ЦТС-Консалтинг Андрей Исаева, опубликованной на Delo.UA.

Эксперт считает, что Украина – один из наиболее перспективных рынков сбыта продукции украинского судостроения. Сейчас по Днепру – главной водной артерии Украины – перевозится около 4,5 млн тонн полезных грузов в год. “По нашим оценкам потенциал 11 областей, имеющих удобный выход к Днепру — 16-18 млн тонн грузов в год. В первую очередь, речь о зерновых грузах, с перевозкой которых по железной дороге каждый год возникают сложности”, – пишет Исаев.

Для реализации такого сценария есть условия и спрос от грузовладельцев. Но в Украине нет флота в достаточном количестве. Чтобы перевезти эти грузы, по оценкам ЦТС-Консалтинг, необходимо построить 250-300 судов. Это и барже-буксирные сцепки для работы исключительно на ВВП, и суда типа река-море, которые способны совершать морские рейсы. “С учетом того, что каждый украинский судостроительный завод (их реально до 10) может строить от 5 до 10 судов в год, им будет обеспечена загрузка на 3-6 лет”, – резюмирует Андрей Исаев.

Согласно расчетам ЦТС-Консалтинг на примере украинской экономики, для строительства 1 тыс. тонн дедвейта (DWT, вес, который будет перевозить судно) потребуется $1,5 млн инвестиций. Это позволит создать 6 новых рабочих мест, обеспечить $2,3 млн потребления в смежных отраслях, выплатить около $820 тыс. заработной платы и произвести $787 тыс. отчислений в бюджеты.

Грузоподъемность одной баржи, с помощью которых перевозят зерно по Днепру, составляет до 5000 тонн.

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В аналитической компании считают, что отрасли требуется поддержка со стороны государства. Для этого изучен опыт работы судостроительных предприятий в 9 странах мира, которые являются лидерами в этом сегменте машиностроения: Германия, Италия, Голландия, Финляндия, США, Южная Корея, Япония, Китай и Россия.

Есть, как минимум, 8 типовых видов господдержки: от дотаций на строительство судов и субсидирования (во всех перечисленных странах) до национализации предприятий (в Италии и Японии).

Государство также может предложить:

– кредитную помощь производителю для уменьшения стоимости судна;

– кредитную помощь покупателю или арендатору;

– налоговые льготы в виде списания части налогов, использование безналоговых резервных фондов и отсрочек налоговых платежей;

– финансирование научно-исследовательских и конструкторских работ и др.

“В Украинском законодательном поле из всего перечня существуют только налоговые и таможенные льготы. Но они имеют скорее декларативный характер и ими практически невозможно воспользоваться”, – отмечают в ЦТС-Консалтинг.

Поэтому заказчики, которые готовы строить суда, говорят, что в Украине это слишком дорого, в частности, из-за дорогого кредитования. Как результат, не удается добиться разумной окупаемости проектов.

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