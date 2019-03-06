Ценовая ситуация на украинском и мировом рынках металлопроката – март-2019

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Слабый спрос на внутреннем рынке металлопроката может привести к дальнейшей коррекции цен, говорится в обзоре издательства “Металлика”.

Стоимость арматуры, уголка, г/к листа труб в Украине, март 2019 года


В начале марта 2019 года внутренний рынок Украины характеризуется разнонаправленным движением цен на плоский и длинномерный прокат. Если в сегменте арматуры он остается нисходящим, то на плоский прокат расценки начали повышаться. “Впрочем, вопрос, примет ли рынок данное повышение, пока является открытым. Спрос на сталь остается вялым, а это многократно повышает вероятность дальнейшей коррекции цен и возврата «на круги своя»”, – отмечают в издательстве.

Вероятно, это связано с глобальными тенденциями. В “Металлике” сообщают, что положительный ценовой тренд, заданный в конце января американскими и японскими поставщиками лома, начал. Активное повышение расценок на лом, вынудившее металлургов Юго-Восточной Азии приступить к увеличению стоимости своей продукции, похоже, подошло к завершению трехнедельной фазы подъема. Это не удивительно, так как глобальных экономических изменений на мировых рынках стального проката не произошло, а конечные потребители оказали более упорное сопротивление, чем ожидалось.

Цена стального проката, арматура, квадратная заготовка FOB порты Черного моря март 2019 год

Свое негативное влияние на рынок стального проката оказал затянувшийся американо-китайский торговый конфликт, который в феврале не получил своего решения, как ожидалось ранее. “Правда, применение экономической «супербомбы» в виде драконовских пошлин на китайские товары пока тоже откладывается (по крайней мере, до конца марта). Об этом сообщил президент США, обосновавший свое решение тем, что он наблюдает «значительный прогресс» в деле разрешения торговой войны между США и Китаем”, – отмечают в “Металлике”.

Судя по всему, речь идет о прогрессе в двух ключевых, очень болезненных для Пекина моментах:
– субсидиях, которые удешевляют продукцию китайских государственных компаний, поставляемую за рубеж;
– систематических кражах интеллектуальной собственности, которые раздражают американских промышленников.

Исходя из вышесказанного, подписание нового торгового договора между этими двумя странами планируется провести до конца текущего месяца, но, с другой стороны, рынок относится к таким заявлениям с определенной долей скептицизма.

Основным драйвером февральского повышения мировых расценок на стальной прокат оказались действия китайских металлургов. В данный момент ситуация на рынке КНР выглядит далеко не так однозначно, как три недели назад. Несмотря на то, что местные металлурги продолжают повышать как внешние, так и внутренние расценки, опереться при этом на устойчивый внутренний спрос они не могут.

Пока официальная статистика КНР фиксирует увеличение складских остатков (+11% в феврале). Цены также остаются нестабильными. К тому же недавнее подорожание железорудного сырья сменилось коррекций цен вниз. Все это с большой долей вероятности свидетельствует о том, что в февральском росте цен важную роль играет спекулятивные характер сделок, отмечают в “Металлике” и ставят под сомнение долговременность начавшегося положительного ценового тренда.

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