Ценовая ситуация на украинском и мировом рынках металлопроката – март-2019

Слабый спрос на внутреннем рынке металлопроката может привести к дальнейшей коррекции цен, говорится в обзоре издательства “Металлика”.

В начале марта 2019 года внутренний рынок Украины характеризуется разнонаправленным движением цен на плоский и длинномерный прокат. Если в сегменте арматуры он остается нисходящим, то на плоский прокат расценки начали повышаться. “Впрочем, вопрос, примет ли рынок данное повышение, пока является открытым. Спрос на сталь остается вялым, а это многократно повышает вероятность дальнейшей коррекции цен и возврата «на круги своя»”, – отмечают в издательстве.

Вероятно, это связано с глобальными тенденциями. В “Металлике” сообщают, что положительный ценовой тренд, заданный в конце января американскими и японскими поставщиками лома, начал. Активное повышение расценок на лом, вынудившее металлургов Юго-Восточной Азии приступить к увеличению стоимости своей продукции, похоже, подошло к завершению трехнедельной фазы подъема. Это не удивительно, так как глобальных экономических изменений на мировых рынках стального проката не произошло, а конечные потребители оказали более упорное сопротивление, чем ожидалось.

Свое негативное влияние на рынок стального проката оказал затянувшийся американо-китайский торговый конфликт, который в феврале не получил своего решения, как ожидалось ранее. “Правда, применение экономической «супербомбы» в виде драконовских пошлин на китайские товары пока тоже откладывается (по крайней мере, до конца марта). Об этом сообщил президент США, обосновавший свое решение тем, что он наблюдает «значительный прогресс» в деле разрешения торговой войны между США и Китаем”, – отмечают в “Металлике”.

Судя по всему, речь идет о прогрессе в двух ключевых, очень болезненных для Пекина моментах:

– субсидиях, которые удешевляют продукцию китайских государственных компаний, поставляемую за рубеж;

– систематических кражах интеллектуальной собственности, которые раздражают американских промышленников.

Исходя из вышесказанного, подписание нового торгового договора между этими двумя странами планируется провести до конца текущего месяца, но, с другой стороны, рынок относится к таким заявлениям с определенной долей скептицизма.

Основным драйвером февральского повышения мировых расценок на стальной прокат оказались действия китайских металлургов. В данный момент ситуация на рынке КНР выглядит далеко не так однозначно, как три недели назад. Несмотря на то, что местные металлурги продолжают повышать как внешние, так и внутренние расценки, опереться при этом на устойчивый внутренний спрос они не могут.

Пока официальная статистика КНР фиксирует увеличение складских остатков (+11% в феврале). Цены также остаются нестабильными. К тому же недавнее подорожание железорудного сырья сменилось коррекций цен вниз. Все это с большой долей вероятности свидетельствует о том, что в февральском росте цен важную роль играет спекулятивные характер сделок, отмечают в “Металлике” и ставят под сомнение долговременность начавшегося положительного ценового тренда.

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