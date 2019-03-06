Когда “Укрзализныця” объявит тендер на закупку вагонов за деньги ЕБРР

Уже в марте АО “Укрзализныця” (УЗ) объявит тендеры на закупку грузовых полувагонов за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом говорится в сообщении УЗ.

Этот вопрос обсуждался во время рабочей встречи сторон в офисе ЕБРР, которая состоялась при участии представителей центральных органов исполнительной власти и государственного сектора экономики

Среди других вопросов была рассмотрена общая стратегия действий по проведению международных конкурсных торгов по закупке вагонов на общую сумму $150 млн (без учета НДС). «На торги компания будет выставлять значительное количество лотов, это будет стимулировать конкуренцию и способствовать привлечению широкого круга участников. Тендер планируем объявить уже до конца марта», – цитируется в сообщении Антон Саболевский, директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики “Укрзализныци”.

Балансодержателем вагонов, купленных за деньги ЕБРР станет ООО “УЗ карго вагон”, созданное в 2018 году.

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Также осуществляются меры для ускорения реализации проекта по модернизации железнодорожного направления Долинская – Николаев – Колосовка, стоимость которого без учета НДС составляет около 350 млн евро с долей финансирования ЕБРР – 150 млн евро.

В ближайшее время при участии “Укрзализныци” может состояться встреча с представителями Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) по рассмотрению текущего состояния портфеля проектов этой международной финансовой организации.

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УЗ длительный положительный опыт сотрудничества с ЕБРР, в том числе по закупке подвижного состава. В рамках совместного с ЕБРР проекта «Обновление подвижного состава на железных дорогах Украины» (кредитное соглашение от 20.01.2009 на сумму $125 млн) было закуплено 640 грузовых полувагонов на общую сумму $34,21 млн. Также ЕБРР помог “Укрзализныце” реализовать проект строительства нового Бескидского тоннеля стоимостью около 110 млн евро (с учетом НДС) доля финансирования ЕБРР составила 32,5 млн евро.

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