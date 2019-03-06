Сколько зарабатывают металлурги Украины и Польши

Зарплаты украинских металлургов и горняков не уступают, а даже “наступают на пятки” польским коллегам, сообщается в fecebook Федерации металлургов Украины (ФМУ).

В частности, размер средней месячной заработной платы сталевара в ГМК Украины составляет 26583 грн. А в Польше – 18455 грн.

Машинист экскаватора по данным ФМУ зарабатывает в Украине 22743 грн., в Польше – 18303 грн. Нагревальщик металла – в Украине 21010 грн., в Польше – 21941 грн. Оператор бульдозера 20196 грн. в Украине и 15374 грн. в Польше. Машинист крана 20119 в Украине, 21210 грн. – в Польше.

В сообщении отмечается, что данные по Украине – это средний размер месячной зарплаты в ГМК Украины за 4 кв. 2018 года. Данные по Польше – от рекрутинговых компаний Польши.

“Данные цифры полностью соответствуют и взяты исключительно из официальных заработных плат… сегодня на многих предприятиях ГМК средняя з/п порядка 700 евро”, – прокомментировала данную публикацию Елена Колесникова, заместитель исполнительного директора Федерации металлургов Украины.

На сайте ФМУ сообщается, что средняя зарплата в металлургии Украины в декабре 2018 года составила 15831 грн., в промышленности – 11563 грн., а в среднем по Украине – 10573 грн.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи