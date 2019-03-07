Продолжит ли АрселорМиттал Кривой Рог закупать грузовые вагоны

У “АрселорМиттал Кривой Рог” (АМКР) есть планы по дальнейшим инвестициям в покупку полувагонов. Однако пока есть ряд ограничений для этого, рассказал в интервью сайту Новое Время Юрий Мартынюк, директор по сотрудничеству с органами власти АМКР.

“Такие планы мы рассматриваем, но это зависит от многих факторов – от возможностей использования собственных или заемных средств, условий кредитования. Например, в 2018 году мы получили 500 вагонов, из них 450 по схеме финансового лизинга“, – рассказал Мартынюк.

Топ-менеджер также отметил, что эти планы зависят от целесообразности наращивания собственного парка вагонов, эффективного движения по железной дороге. “Без этого вагоны превращаются в склады на колесах. Именно поэтому многие компании пересматривают свои планы и в ряде случаев отказываются от дальнейшего увеличения собственного подвижного состава”, – акцентировал Юрий Мартынюк.

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Отвечая на вопрос о введении частной тяги, он отметил, что ж/д логистика – это непрофильный бизнес для крупной промышленности, агросектора и других отраслей. “Никто из нас не пытается на этом заработать, мы же не транспортно-логистические компании. Основная цель – обеспечить своевременную поставку сырья и вывоз готовой продукции. Поэтому не от хорошей жизни предприятия покупают вагоны и хотят свои локомотивы”, – рассказал директор по сотрудничеству с органами власти, отметив, что для введения частной тяги нужно решить ряд принципиальных вещей на уровне государства.

Например, разделить функции регулятора и оператора по предоставлению услуг во избежание конфликта интересов, определить источники финансирования по инфраструктуре и локомотивному парку, решить вопрос перекрестного субсидирования пассажирских перевозок и т.д.

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