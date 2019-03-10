Кто поставит “Укртрансгазу” трубы на 100 млн гривень

Филиал «Дирекция по строительству и реконструкции газотранспортной системы» АО «Укртрансгаз» 4 марта по результатам тендера заказала ООО «Интерпайп Украина» труб на 109,19 млн грн. Об этом со ссылкой на систему публичных закупок ProZorro сообщают Наші Гроші.

К июню “Интерпайп Украина” должна поставить 1674 тонн прямошовных сварных стальных труб К55 по ГОСТ 20295-85 диаметрами 530х7 мм, 530х8 мм и 530х10 мм для магистральных газонефтепроводов. Производителем продукции является АО «Интерпайп НМТЗ». Цена труб – 65239 грн. за 1 тонну.

Часть труб будет имет антикоррозийное покрытие класса В из экструдированного полиэтилена по ТУ У 27.2-31017014-001: 2005. Его нанесет ООО НПП с ИИ «Укртрубоизол». Наші Гроші отмечают, что цена труб с таким покрытием не отличается от цены труб без покрытия.

Летом 2018 «Укртрансгаз» заказывал ООО «Торговый дом «ТРУБОИЗОЛКОМПЛЕКТ» такие трубы больших диаметров производства фирмы Umran Celik Boru Sanayii A.S. (Турция) или ОАО Челябинский трубопрокатный завод (Россия) с антикоррозийным покрытием от “Укртрубоизол”. Тогда трубы с антикоррозионным покрытием класса стоили 57-61 тыс. грн./тонна, а без него – 49-56 тыс. грн./тонна, что на 7-33% дешевле текущей цены.

Единственным конкурентом «Интерпайп» была ТД “ТРУБОИЗОЛКОМПЛЕКТ” (Днепр).

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о трубном рынке Украины на сайте readmetal.com. Интерпайп – крупнейший в Украине производитель бесшовных и сварных труб

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