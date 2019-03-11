Как изменилась цена металлопроката в Украине в начале марта-2019

Сводный ценовой индекс издательства “Металлика” на первой неделе марта 2019 года слегка увеличился.

В “Металлике” отмечают, что прошедшая неделя для украинского рынка металлопроката охарактеризовалась разнонаправленным движением цен. В результате значение сводного индекса увеличилось на 3,49 пункта (0,43 %).

В сегменте длинномерного проката арматура подешевела в пределах 70 грн./тонна (0,37 %). Балка подорожала на 127 грн./тонна (0,53 %). Уголок и швеллер увеличили свою стоимость на 33 грн./тонна (0,15 %) и 38 грн./тонна (0,16 %) соответственно.

Нелегированный круг в период с 4 по 11 марта подорожал на 395 грн. до 21 586 грн./тонна (+1,86%).

В сегменте листового проката преобладала положительная динамика. Котировки горячекатаного листа увеличились на 107 грн./тонна (0,53 %). Стоимость холоднокатаного листа увеличилась на 111 грн./тонна (0,47 %).

В трубном сегменте стоимость бесшовных труб осталась на уровне предыдущей недели. Электросварные трубы подорожали на 129 грн./тонна (0,49%). Средняя стоимость ВГП труб поднялась на 145 грн./тонна или +0,65%.

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