Что мешает “Укрзализныце” обновить пассажирские вагоны

Недостаточное финансирование и отсутствие производственных мощностей – основные преграды, которые мешают АО “Укрзализныця” (УЗ) своевременно обновить парк пассажирских вагонов, говорится в статье, опубликованной на Delo.UA.

Ежегодно украинские предприятия могут производить не более 60 новых пассажирских вагонов, цитируется в статье Александр Бондаренко, координатор проекта “ПОЇЗДка”. Однако УЗ должна ежегодно закупать или проводить капитально-восстановительный ремонт 300 пассажирских вагонов, чтобы сохранить количество эксплуатируемого подвижного состава на текущем уровне – 2900 вагонов.

По данным “Укрзализныци” по состоянию на 1 января текущего года инвентарный парк пассажирских вагонов компании составляет 4220 единиц. Из низ в рабочем состоянии находится только около 2,9 тыс. Примерно треть вагонов компании не способны перевозить пассажиров.

Ожидается, что в 2019 году компания приобретет 44 новых купейных пассажирских вагона и 2 вагона для международного сообщения. Кроме того, предполагается модернизировать 64 пассажирских вагона.

В 2018 году УЗ удалось модернизировать 118 пассажирских вагонов и купить 8 новых (хотя планировали закупить 60 вагонов для перевозки пассажиров). В 2017 году были модернизированы 50 вагонов (куплено 50), а в 2016 году — только 29 (9).

При этом из эксплуатации ежегодно выводится гораздо большее количество техники. В 2016 году перестали выходить в путь 529 вагонов, в 2017 году — 113, а в 2018 году — 257 вагонов.

Из-за этого процент износа парка пассажирских вагонов увеличился с 86% в 2016 году до 92,6 на начало 2019 года.

Компания не может инвестировать в покупку новых вагонов, так как этот вид деятельности для “Укрзазизныци” – убыточный. Ситуацию можно исправить, выделяя из Государственного бюджета Украины дотации на развитие пассажирских перевозок УЗ. Такая норма содержится в действующем законодательстве. Однако в госбюджете такие расходы не закладываются.

Если ситуация не изменится, то есть риск, что через 4-5 лет УЗ будет вынуждена списать вагоны советского производства, которые сейчас составляют основу парка УЗ.

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