Какой металлопрокат импортировали в Украину за 2 месяца 2019 года

По данным ООО “ЕТР-Спектр”, импорт металлопродукции в Украину в натуральном выражении за 2 месяца 2019 года сократился на 0,7% год к году.

В компании отмечают, что среди готового металлопроката существенно увеличился импорт горячекатаного стального проката – +143,5% до 35,3 тыс. тонн. Этот вид продукции занимает второе место в общей структуре импорта.

А на первом месте традиционно х/к прокат с защитными покрытиями, доля которого составила 23,4%. Импорт такой продукции в январе-феврале 2019 года сократился год к году на 14,4% до 47,22 тыс. тонн.

На третьем месте по объемам импорта – арматура (доля 17%), которой импортировано 34,2 тыс. тонн (-17,7% год к году).

Также заметную долю занимает импорт металлопроката из легированных марок стали – 24,97 тыс. тонн (12,4%, -13,7% год к году).

Доля каждого из остальных видов импортируемого металлопроката не превышает 6%.

Всего в январе-феврале 2019 года было импортировано 201,63 тыс. тонн металлопродукции (включая ферросплавы, металлолом и чугун). Это на 0,71% меньше, чем за 2 мес. 2018 года.

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