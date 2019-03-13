Сколько металлопроката произвели на Днепровском МК в феврале 2019 года

В феврале 2019 года на “Днепровском МК” (Каменское) произведено 183762 тонны товарной продукции. За два месяца – 417179 тонн, говорится в сообщении меткомбината.

Из них товарного прокат в феврале произведено 51048 тонн. “По информации планово-экономического управления комбината, это на 20,3% больше доведенного задания, в абсолютном выражении это +8600 тонн к плану”, – уточняют в Днепровском МК. С начала года произведено 105075 тонн товарного проката.

По сравнению с февралем 2018 года выпуск товарного проката увеличен на 19,4%. За два месяца производство товарного проката увеличилось на 20% год к году.

На трубозаготовочном стане производство товарного проката в феврале этого года достигло 6690 тонн, с начала года – 12325 тонн.

В течение февраля на стане 400/200 произведено 39540 тонн металлопродукции, за два месяца этого года – 81079 тонн.

На стане 250, где с 25 февраля впервые начали катать черновые оси из слябов размером 1250 x 300 мм производства меткомбината «Азовсталь», до конца месяца выпущено 1310 тонн продукции. Всего на стане 250 с начала года выпущено 2762 тонны металлопродукции.

На шаропрокатном стане произведено 3508 тонн продукции, за два месяца – 8908 тонн товарного проката.

В феврале этого года производство агломерата составило 230931 тонну, чугуна – 156362 тонны (в том числе товарного – 4477 тонн), стали – 177129 тонн (в том числе товарной – 128237 тонн).

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