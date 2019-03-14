Откуда и какие трубы импортировали в Украину в феврале 2019 года

В феврале 2019 года в Украину импортировано 11,1 тыс. тонн труб на $18,1 млн, сообщает GMK.center со ссылкой на сводную таможенную статистику Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

В феврале 2019 года украинские компании больше всего закупили бесшовных труб в Китае (3,4 тыс. тонн) и России (2,1 тыс. тонн). Основным поставщиком прочих труб и трубок стала Италия (2,4 тыс. тонн), а прочих труб и трубок диаметром от 406,4 мм – Турция (3,1 тыс. тонн).

Экспорт труб из Украины в феврале вырос по сравнению с январем-2019 на 20,9%, до $61,6 млн в денежном выражении.

В натуральном выражении экспорт труб увеличился на 31,7%, до 59,9 тыс. тонн месяц к месяцу.

Доля экспорта труб в общем объеме внешней торговли Украины составила 1,41%.

Больше всего Украина отправила на экспорт бесшовных труб – 37,2 тыс. тонн на сумму $49,8 млн.

На втором месте прочие трубки и трубы – 20,4 тыс. тонн на $12,3 млн.

Прочих трубок и труб диаметром от 406,4 мм экспортировано 2,1 тыс. тонн на $1,6 млн.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о трубном рынке Украины на сайте readmetal.com. Интерпайп – крупнейший в Украине производитель бесшовных и сварных труб

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