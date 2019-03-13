У “Днепропресса” новый руководитель

ЧАО “НПО “Днепропресс” (Днепр), крупный производитель агрегатов и машин для тяжелой промышленности, получил нового генерального директора, говорится в официальной информации предприятия. Предыдущий уволился, проработав три месяца.

НПО “Днепропресс” сообщило в системе раскрытия информации НКЦБФР о назначении генеральным директором с 13 марта сроком на год Ферхат Мехмет Арифа Намоглу. Ранее он был директором ООО “Юнимакс Украина” и финдиректором ООО “Либератор” (Днепр, производство твердотопливных котлов).

Такое решение принял наблюдательный совет НПО “Днепропресс” 12 марта. При этом от должности по собственному желанию освобожден Александра Филиппи, который проработал три месяца.

НПО “Днепропресс” специализируется на производстве кузнечно-прессового оборудования для различных сегментов тяжелой промышленности, насосов и оборудования для нефтегазовой промышленности, всех видов запасных частей.

Согласно данным НКЦБФР на четвертый квартал 2017 года, крупнейшим акционером компании являлся Игорь Воронов с пакетом 49,3%.

В 2018 году предприятие получило чистую прибыль в размере 7,1 млн грн, что почти совпадает с аналогичным показателем 2017 года (7,17 млн грн). Об этом говорится в информации к повестке дня общего собрания акционеров компании, намеченного на 18 апреля 2019 года.

В 2017 году предприятие сократило чистый доход на 12% к 2016 году, до 181,04 млн грн., чистая прибыль снизилась на 11%, до 7,17 млн грн.

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